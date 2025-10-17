我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著越來越多日本投手成功叩關美國職棒大聯盟（Major League Baseball），阪神虎右投才木浩人也悄悄展開追夢步伐。才木不僅在去年底就坦承未來有意挑戰大聯盟，如今更吸引多支美職球隊球探親赴甲子園觀察他的表現。面對即將在職業生涯黃金期踏上國際舞台的關鍵時刻，才木的一舉一動都成為各界關注焦點。年僅26歲的阪神虎投手才木浩人，近年來表現持續亮眼，不僅在國際賽中展現壓制力，本季在日職更是大放異彩。才木曾在去年世界12強棒球賽中代表日本出戰，於與台灣交手時擔任先發，繳出5.2局無失分、僅被敲3安、送出5次三振的優質內容。整體來看，他在12強賽兩場先發共投10.2局，僅失2分，防禦率僅1.69，並拿下1勝，表現可圈可點。延續國際賽氣勢，才木本季在日職表現同樣強勢，整季共出賽24場，交出12勝6敗、自責分率1.55的成績，勇奪中央聯盟防禦率王，也成為阪神虎奪下例行賽冠軍的重要功臣。如此出色的表現，讓他成為海內外媒體熱議焦點，近期更有多家日媒指出，美職球隊對他展現強烈興趣。若依照規定才木最早可於5年後取得海外自由球員資格，約在30歲時獲得海外FA權利。不過才木本人希望能在28、29歲時前往大聯盟發展，為此唯一可行的方式是利用日本職棒的「入札制度」，並需獲得阪神球團的同意。美媒《The Athletic》才剛報導巨人隊的棒球運營總管扎伊迪（Farhan Zaidi）以及球隊顧問、名人堂捕手波西（Buster Posey），曾在日職例行賽期間秘密來日，親自視察才木的表現，並對這位日本右投抱有濃厚的興趣。如今《運動日本》又在報導中指出，昨日對陣橫濱的比賽中，來自紐約洋基、波士頓紅襪、聖地牙哥教士、坦帕灣光芒、聖路易紅雀、紐約大都會、德州遊騎兵、費城費城人及亞利桑那響尾蛇等9支大聯盟球隊的球探親臨甲子園球場觀察賽事。有球探透露此行主要是為了觀察才木的表現，並表示：「不管是明年還是後年，只要他有意願挑戰大聯盟，我們就有必要持續追蹤他的動態。」昨日才木先發主投5局共用101球，被敲6支安打、失3分。