雙11購物節咖啡飲料優惠加碼！星巴克表示，歡慶雙11好友分享日「買一送一」有星冰樂，大杯星沁爽55元起、美式咖啡57.5元；85度C表示，雙11慶典「買2送1」，幫大家試算每杯30元起
星巴克：雙11好友分享日「買一送一」有星冰樂！大杯55元起
星巴克表示，歡慶雙11好友分享日，2025年11月11日(二)，11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
星巴克怎麼買比較便宜？《NOWNEWS》記者推薦最划算菜單：
◾️大杯美式咖啡57.5元（原價115元）最便宜咖啡
◾️大杯那堤70元（原價140元）最便宜那堤
◾️大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（原價110元）最便宜星沁爽
◾️大杯香草風味星冰樂62.5元（原價125元）最便宜星冰樂
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
85度C：雙11慶典「買2送1」優惠
85度C表示，雙11慶典11月11日(二)當日，大杯指定品項「買2送1」飲料優惠！優惠品項包括：特皮Q奶茶(大)／蕎麥奶茶(大)／蕎麥冬瓜(大)／榛果風味拿鐵(大)／香草風味拿鐵(大)；寄杯卡同樣「買2張送1張」，最多現省1050元。
85度C飲料推薦？《NOWNEWS》記者幫大家試算：
◾️大杯「蕎麥冬瓜」3杯特價90元（原價135元）、平均一杯30元
◾️大杯「特皮Q奶茶」3杯特價110元（原價165元）、平均一杯36.6元
◾️大杯「榛果風味拿鐵」3杯特價210元（原價315元）、平均一杯70元
提醒大家，不限冰熱、限大杯同品項、不含鉑金咖啡；限現購現取每人限購2組；寄杯辦法依各門市公告；不含外送及電話訂購。
星巴克、85度C
