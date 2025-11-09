我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇的冠軍狂潮仍未退燒，而球隊在世界大賽最耀眼的英雄，無疑是日本右投山本由伸。他以驚人的連續完投與堅毅的登板意志，幫助道奇完成隊史首次世界大賽二連霸，其表現連前輩上原浩治也感到佩服。如今，有洛杉磯球迷在社群上掀起熱烈呼聲，要求為山本由伸奪冠瞬間仰天狂吼的畫面「立雕像」。年僅26歲的山本由伸，本季在大聯盟第二年便擔任開幕戰先發，全季出賽30場繳出12勝8敗、防禦率2.49、201次三振、被打擊率僅.183的壓倒性內容，成為道奇唯一整季未中斷的先發投手。季後賽他更是化身鐵人，國聯冠軍賽第2戰投出球團21年來首場完投勝，世界大賽第2戰再度完投，寫下大聯盟近24年首見的「兩戰連續完投」。之後他在世界大賽第6戰先發6局僅失1分，第7戰中0日休再登板，投出2局2/3無失分，封鎖延長賽藍鳥反攻。最終，山本在世界大賽共奪下3勝、防禦率1.45、2場完投的驚人戰績，成為史上僅第13位單屆拿下三勝的投手，並榮膺世界大賽MVP。前紅襪終結者、日籍名將上原浩治在TBS節目《SUNDAY MORNING》上談到山本的表現時直言：「在美國，先發投手連兩場登板幾乎不可能。上周我還說他不會連投，結果他真的上了。請讓我對他喝采吧！」上原強調，山本之所以能在極限狀態下再登板，不只是體能強悍，更因為「全隊都信任他，願意為他而戰。」道奇官方於美國時間11月8日在社群媒體上釋出「冠軍回顧」影片，特別選用山本在世界大賽第7戰登板的畫面作為開場。影片中，他在延長11局力抗藍鳥、最終鎖定冠軍的經典場景，再度點燃全城激情。貼文下方湧入數千則留言，粉絲紛紛留言：「YAMAGOAT（史上最強的山本）！」、「在春訓前就該幫他立雕像」、「感謝你，Yoshi！我們愛你！」、「他是神！」。道奇官方的「冠軍名場面」貼文共刊出16張照片，其中有一半以上出現山本的身影。他奪下最後出局數時，被隊友團團包圍的畫面，幾乎已成洛杉磯體育史上的經典瞬間。球迷留言區一片讚嘆：「這是Yamamoto封神的一天」。其中山本在奪冠那一刻激動仰天狂吼的瞬間，注定將成為經典，因此有人提議：「給他一座雕像，立在Dodger Stadium入口！」、「他不只是MVP，他是洛杉磯的信仰。」