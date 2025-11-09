達拉斯獨行俠在NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季開局慘烈，在主場接連輸給戰績不佳的華盛頓巫師與紐奧良鵜鶘後，目前僅以2勝7敗排名西區墊底，全聯盟最差進攻效率讓外界炸鍋。而據ESPN記者Tim MacMahon指出，球隊營運總裁哈里森（Nico Harrison）的飯碗恐怕不保，已成為達拉斯籃球圈熱議焦點。
美媒爆料：哈里森的去留「正被認真討論」
MacMahon在《Howdy Partners Podcast》中透露，「開除哈里森」如今已不是球迷的口號而已：「現在有一個非常現實的問題——哈里森的職位是否岌岌可危？」他強調，「這是各界都在討論的第一個問題。」
自從哈里森震撼交易將唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人、換回戴維斯（Anthony Davis）為首的包裹後，批評聲浪就未曾停歇。這筆被稱為「NBA史上最不受歡迎的交易之一」的操作，如今在戰績崩盤後更顯尷尬。
《達拉斯晨報》專欄作家Tim Cowlishaw直言，球隊新任老闆杜蒙（Patrick Dumont）應該傾聽球迷的聲音，因為「自從唐西奇被交易以來，球迷在球館裡高喊的唯一一句話就是——開除哈里森！」
傷兵滿營 獨行俠陷入混亂
主將戴維斯因左小腿拉傷已連續缺陣四場，雖然總教練基德（Jason Kidd）表示他「狀況良好、精神不錯」，但仍列為出戰成疑；而中鋒加福德（Daniel Gafford）也在上一場扭傷右腳踝。球隊的傷病問題，讓本就不協調的陣容更加雪上加霜。
諾維茨基與庫班也開砲：「這支球隊看不下去」
傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）現為Amazon Prime球評，他不留情面地批評道：「我替達拉斯球迷感到難過，這是災難性的開局。球隊沒有控衛、沒人能製造機會、也沒人能投進球——太難看了。」
前老闆、現小股東庫班（Mark Cuban）也在《Stephen A. Smith Show》節目中坦言失望：「我們的陣容不平衡，沒有足夠的控球與組織能力。我知道不可能開季8勝0敗，但我也沒想到會是2勝6敗這種情況。」
消息來源：ESPN
