不是UG、茶魔！手搖飲板橋開幕「白天排到晚上」：百人誇張畫面曝

台灣人愛喝手搖飲料，近期從中南部北上造成轟動的品牌，不是UG Tea、茶の魔手（茶魔），而是高雄「八曜和茶」插旗板橋開幕北部第三間門市。八曜和茶表示，11月7日開門5分鐘就湧出近百人排隊「白天到晚上」，人龍佔據騎樓的誇張畫面曝光；朝聖粉絲表示：「排了一個半小時跟半小時等待飲料」。八曜和茶有什麼好喝的？「柚香覺醒307、406極韻白奶茶」必喝Top 7菜單一次看。
不是UG、茶魔！八曜和茶板橋開幕「白天排隊到晚上」：誇張畫面曝
近年，不少中南部熱夯手搖飲料店，紛紛進軍北部，茶の魔手（茶魔）重返北部穩定拓展；是UG Tea更是黑馬，短時間內遍地開花都造成轟動。然而，本週最熱門的新開店家，當屬高雄「八曜和茶」插旗板橋。
八曜和茶表示，11月7日開幕北部「新北板橋館前店」，開幕首三日還送「HCY時尚環保一杯袋」。據了解，此為繼三重台北橋門市、永和樂華門市，北部第三間八曜和茶門市。
八曜和茶小編在Threads上紀錄表示，開幕當天開門5分鐘內，拍到湧出近百人的排隊隊伍，人龍佔據騎樓的誇張畫面曝光；而且晚上近8點半，現場還在排隊，根本是「從白天排到晚上」，實在太受歡迎。
百人朝聖！鐵粉表示「排隊等候2小時」：
朝聖粉絲表示：「排了一個半小時跟半小時等待飲料」，相當於從購買到入手要等候2小時。也有粉絲評價，「好喝！ 以開幕來說人員動作也算迅速 沒有等待非常久」、「好爽 家裡樓下就有八曜可以喝」，「可以在板橋買到八曜 感覺很棒 店員的服務也都很好 既使人多也不慌忙」。
頭香大讚「柚香覺醒307」經典比例！香氛片開箱
而在八曜和茶開幕日衝第一的頭香，推薦最受歡迎的「柚香覺醒307」，直接現場開喝，直呼：「經典比例一分糖35％冰的比例」果然還是最讚的（太專業了吧）。
他還分享最新推出的「YO307清爽柚香氛片」，透露自己之前在三重店開幕時「已買過袋子版本，衣櫃裡都是柚香的味道」，太喜歡還加價多買了一個。
八曜和茶有什麼好喝的？為什麼這麼紅？必喝Top 5一次看
八曜和茶主打日式「和風茶」，使用高品質茶葉與原料，並結合台灣在地決明子、黑糯米、紅豆、黑芝麻等十餘種膳食纖維穀麥配方，風味有別於其他市面手搖飲料品牌。不少人都覺得喝過一次就很有印象。
八曜和茶「必喝推薦」菜單：
◾️柚香覺醒307：獨家輕焙烏龍茶王307、搭配新鮮現榨的葡萄柚，清新酸甜。
◾️308炙燒濃乳：以黃金蕎麥308基底、搭配日式厚奶及特調蜜，無咖啡且香醇濃厚。
◾️八曜和茶：採用5種自然穀物、10餘種膳食纖維穀麥配方，搭配調製而成的無咖啡因飲品，是喝起來帶有「獨特穀物香氣的和風茶」。
◾️全世界最好喝的奶茶「406極韻白奶茶」：使用低過敏原的Sogood澳洲燕麥奶、搭配獨家配方奶精和焦香黑糖與406金萱紅茶。推薦1分糖微冰比例。
◾️最新聯名Häagen-Dazs「草莓冰淇淋白奶茶」：八曜和茶今年聯名Häagen-Dazs的，打造草莓甜香戀愛系手搖飲料，開喝Häagen-Dazs冰淇淋的極韻白飲品，BAHA「八哈啾啾莓草莓白奶茶」、「八曜｜哈根達斯 草莓冰淇淋白奶茶」。
八曜和茶「新北板橋館前店」門市資訊
地址：新北市板橋區館前東路80號
時間：10:00-22:00（開幕期間）
另外，被譽為「手搖飲料南霸天」的茶の魔手，推薦必喝山楂烏龍、藍莓凍奶茶、鮮奶普洱與阿華田生乳拿鐵等手搖飲料。茶魔的台北版圖，繼慶城店後，再開延吉店、通化店；新北市則繼永和店後，已拓展新莊幸福店、新北蘆洲店。
茶の魔手台北通化店(PLUS) 資訊
地址：台北市大安區通化街77號
電話：02-2377-6789
茶の魔手新莊幸福店(PLUS) 資訊
地址：新北市新莊區幸福路785號
電話：02-2998-2222
資料來源：八曜和茶、Threads、茶の魔手
我是廣告 請繼續往下閱讀
近年，不少中南部熱夯手搖飲料店，紛紛進軍北部，茶の魔手（茶魔）重返北部穩定拓展；是UG Tea更是黑馬，短時間內遍地開花都造成轟動。然而，本週最熱門的新開店家，當屬高雄「八曜和茶」插旗板橋。
八曜和茶小編在Threads上紀錄表示，開幕當天開門5分鐘內，拍到湧出近百人的排隊隊伍，人龍佔據騎樓的誇張畫面曝光；而且晚上近8點半，現場還在排隊，根本是「從白天排到晚上」，實在太受歡迎。
百人朝聖！鐵粉表示「排隊等候2小時」：
朝聖粉絲表示：「排了一個半小時跟半小時等待飲料」，相當於從購買到入手要等候2小時。也有粉絲評價，「好喝！ 以開幕來說人員動作也算迅速 沒有等待非常久」、「好爽 家裡樓下就有八曜可以喝」，「可以在板橋買到八曜 感覺很棒 店員的服務也都很好 既使人多也不慌忙」。
頭香大讚「柚香覺醒307」經典比例！香氛片開箱
而在八曜和茶開幕日衝第一的頭香，推薦最受歡迎的「柚香覺醒307」，直接現場開喝，直呼：「經典比例一分糖35％冰的比例」果然還是最讚的（太專業了吧）。
他還分享最新推出的「YO307清爽柚香氛片」，透露自己之前在三重店開幕時「已買過袋子版本，衣櫃裡都是柚香的味道」，太喜歡還加價多買了一個。
八曜和茶主打日式「和風茶」，使用高品質茶葉與原料，並結合台灣在地決明子、黑糯米、紅豆、黑芝麻等十餘種膳食纖維穀麥配方，風味有別於其他市面手搖飲料品牌。不少人都覺得喝過一次就很有印象。
八曜和茶「必喝推薦」菜單：
◾️柚香覺醒307：獨家輕焙烏龍茶王307、搭配新鮮現榨的葡萄柚，清新酸甜。
◾️308炙燒濃乳：以黃金蕎麥308基底、搭配日式厚奶及特調蜜，無咖啡且香醇濃厚。
◾️八曜和茶：採用5種自然穀物、10餘種膳食纖維穀麥配方，搭配調製而成的無咖啡因飲品，是喝起來帶有「獨特穀物香氣的和風茶」。
◾️全世界最好喝的奶茶「406極韻白奶茶」：使用低過敏原的Sogood澳洲燕麥奶、搭配獨家配方奶精和焦香黑糖與406金萱紅茶。推薦1分糖微冰比例。
◾️最新聯名Häagen-Dazs「草莓冰淇淋白奶茶」：八曜和茶今年聯名Häagen-Dazs的，打造草莓甜香戀愛系手搖飲料，開喝Häagen-Dazs冰淇淋的極韻白飲品，BAHA「八哈啾啾莓草莓白奶茶」、「八曜｜哈根達斯 草莓冰淇淋白奶茶」。
八曜和茶「新北板橋館前店」門市資訊
地址：新北市板橋區館前東路80號
時間：10:00-22:00（開幕期間）
茶の魔手台北通化店(PLUS) 資訊
地址：台北市大安區通化街77號
電話：02-2377-6789
茶の魔手新莊幸福店(PLUS) 資訊
地址：新北市新莊區幸福路785號
電話：02-2998-2222