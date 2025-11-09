近期行動電源爆炸事件讓人感到擔憂，家裡剛好有舊的行動電源，不知道怎麼丟棄嗎？台北市環保局推出回收廢棄行動電源活動，即日起到11月30日，只要拿著家中不要的行動電源，到台北市21家神腦國際門市及2家神腦APPLE授權維修中心回收，買指定款行動電源現折400元，如果回收2顆以上，加碼送7-11 50元商品卡。台電也曾提醒，行動電源如果隨便丟棄，可依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰鍰。
行動電源隨便丟 恐釀火災
經濟部進行點名附有插頭、充電線等多功能行動電源危險性高，家裡有這種行動電源想丟掉，或是有舊的行動電源想丟棄？台北市環保局提醒，千萬不能直接丟進垃圾車，行動電源大多是鋰電池構造，如果隨便丟掉，可能會出現膨脹、漏液或是短路風險，甚至會引發火災、重金屬污染。
北市環保局＋神腦國際 回收行動電源現折400元
台北市環保局和「神腦國際」合作，民眾只要在11月30日前，拿廢棄的行動電源，到北市21家神腦國際門市及2家神腦APPLE授權維修中心回收，加入神腦國際會員即可有50元神腦幣，並享購買行動電源（限定款）400元優惠，最多可選購4顆，如果帶了2顆行動電源回收，加碼送7-11 50元商品卡。
📌台北市環保局、神腦國際回收行動電源活動
時間：即日起至11月30日。
地點：台北市21家神腦國際門市及2家神腦APPLE授權維修中心，可到神腦國際官網查詢服務據點。
優惠方式：持1顆廢棄行動電源到指定門市回收，並加入神腦國際會員，可先獲得50元神腦幣，並享購買新行動電源每顆現折400元（最多可選購4顆）優惠。如果回收2顆行動電源，加碼送7-11 50元商品卡（每人兌換上限100元）。
新北市環保局＋大全聯 回收2公斤電池、行動電源換50元
新北市也有回收行動電源、廢棄電池活動！新北市環保局和大全聯合作，即日起到11月30日為止，民眾只要攜帶2公斤的電池和行動電源，到大全聯4間新北市門市回收，就可以兌換50元即享券，每人每日最高可兌換100元電子即享券，活動共計送出4000份。即享券會在11月3日、11月18日、12月3日分3批次以簡訊方式發送，可在全聯、大全聯門市賣場內使用，沒有使用期限，不可兌換現金。
行動電源還有這些地方可回收 亂丟最高罰6000元
如果錯過活動時間，要怎麼丟棄行動電源呢？台電指出，正確丟棄行動電源的方法，是把行動電源單獨交給清潔隊資源回收車，或是送到有公告設置回收設施的超商、超市、量販店、藥妝店及攝影器材行等有標示乾電池回收的據點。如果沒有按照規定回收，可依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰鍰。
資料來源：台北市環保局、神腦國際、新北市環保局、台電
我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部進行點名附有插頭、充電線等多功能行動電源危險性高，家裡有這種行動電源想丟掉，或是有舊的行動電源想丟棄？台北市環保局提醒，千萬不能直接丟進垃圾車，行動電源大多是鋰電池構造，如果隨便丟掉，可能會出現膨脹、漏液或是短路風險，甚至會引發火災、重金屬污染。
台北市環保局和「神腦國際」合作，民眾只要在11月30日前，拿廢棄的行動電源，到北市21家神腦國際門市及2家神腦APPLE授權維修中心回收，加入神腦國際會員即可有50元神腦幣，並享購買行動電源（限定款）400元優惠，最多可選購4顆，如果帶了2顆行動電源回收，加碼送7-11 50元商品卡。
📌台北市環保局、神腦國際回收行動電源活動
時間：即日起至11月30日。
地點：台北市21家神腦國際門市及2家神腦APPLE授權維修中心，可到神腦國際官網查詢服務據點。
優惠方式：持1顆廢棄行動電源到指定門市回收，並加入神腦國際會員，可先獲得50元神腦幣，並享購買新行動電源每顆現折400元（最多可選購4顆）優惠。如果回收2顆行動電源，加碼送7-11 50元商品卡（每人兌換上限100元）。
新北市也有回收行動電源、廢棄電池活動！新北市環保局和大全聯合作，即日起到11月30日為止，民眾只要攜帶2公斤的電池和行動電源，到大全聯4間新北市門市回收，就可以兌換50元即享券，每人每日最高可兌換100元電子即享券，活動共計送出4000份。即享券會在11月3日、11月18日、12月3日分3批次以簡訊方式發送，可在全聯、大全聯門市賣場內使用，沒有使用期限，不可兌換現金。
如果錯過活動時間，要怎麼丟棄行動電源呢？台電指出，正確丟棄行動電源的方法，是把行動電源單獨交給清潔隊資源回收車，或是送到有公告設置回收設施的超商、超市、量販店、藥妝店及攝影器材行等有標示乾電池回收的據點。如果沒有按照規定回收，可依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰鍰。