近期行動電源爆炸事件讓人感到擔憂，家裡剛好有舊的行動電源，不知道怎麼丟棄嗎？台北市環保局推出回收廢棄行動電源活動，即日起到11月30日，只要拿著家中不要的行動電源，到台北市21家神腦國際門市及2家神腦APPLE授權維修中心回收，買指定款行動電源現折400元，如果回收2顆以上，加碼送7-11 50元商品卡。台電也曾提醒，行動電源如果隨便丟棄，可依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰鍰。

行動電源隨便丟　恐釀火災

經濟部進行點名附有插頭、充電線等多功能行動電源危險性高，家裡有這種行動電源想丟掉，或是有舊的行動電源想丟棄？台北市環保局提醒，千萬不能直接丟進垃圾車，行動電源大多是鋰電池構造，如果隨便丟掉，可能會出現膨脹、漏液或是短路風險，甚至會引發火災、重金屬污染。

▲這次起火的是「MOZTECH墨子科技」行動電源，而當事人確認過，序號是官方聲不會爆炸的序號。（圖／何宗霖授權使用）
▲台北市環保局提醒，行動電源千萬不能直接丟進垃圾車，很容易造成意外。（示意圖／何宗霖授權使用）
北市環保局＋神腦國際　回收行動電源現折400元

台北市環保局和「神腦國際」合作，民眾只要在11月30日前，拿廢棄的行動電源，到北市21家神腦國際門市及2家神腦APPLE授權維修中心回收，加入神腦國際會員即可有50元神腦幣，並享購買行動電源（限定款）400元優惠，最多可選購4顆，如果帶了2顆行動電源回收，加碼送7-11 50元商品卡。

📌台北市環保局、神腦國際回收行動電源活動

時間：即日起至11月30日。

地點：台北市21家神腦國際門市及2家神腦APPLE授權維修中心，可到神腦國際官網查詢服務據點。

優惠方式：持1顆廢棄行動電源到指定門市回收，並加入神腦國際會員，可先獲得50元神腦幣，並享購買新行動電源每顆現折400元（最多可選購4顆）優惠。如果回收2顆行動電源，加碼送7-11 50元商品卡（每人兌換上限100元）。

▲北市環保局廢行動電源回收享好禮活動。（圖／台北市環保局提供）
▲北市環保局廢行動電源回收享好禮活動。（圖／台北市環保局提供dep.gov.taipei）
新北市環保局＋大全聯　回收2公斤電池、行動電源換50元

新北市也有回收行動電源、廢棄電池活動！新北市環保局和大全聯合作，即日起到11月30日為止，民眾只要攜帶2公斤的電池和行動電源，到大全聯4間新北市門市回收，就可以兌換50元即享券，每人每日最高可兌換100元電子即享券，活動共計送出4000份。即享券會在11月3日、11月18日、12月3日分3批次以簡訊方式發送，可在全聯、大全聯門市賣場內使用，沒有使用期限，不可兌換現金。

▲▲大全聯全台首店來了！大潤發土城店一早掛上「大全聯」全新招牌，正式宣告29年的大潤發走入歷史。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲即日起到11月30日為止，民眾只要攜帶2公斤的電池和行動電源，到大全聯4間新北市門市回收，就可以兌換50元即享券。（圖／記者鍾怡婷攝）
行動電源還有這些地方可回收　亂丟最高罰6000元

如果錯過活動時間，要怎麼丟棄行動電源呢？台電指出，正確丟棄行動電源的方法，是把行動電源單獨交給清潔隊資源回收車，或是送到有公告設置回收設施的超商、超市、量販店、藥妝店及攝影器材行等有標示乾電池回收的據點。如果沒有按照規定回收，可依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰鍰。

▲行動電源回收方法（圖／取自台電官網taipower.com.tw）
▲行動電源回收方法。（圖／取自台電官網taipower.com.tw）
資料來源：台北市環保局神腦國際新北市環保局台電

