在洛杉磯湖人的第二個賽季，「詹皇之子」布朗尼（Bronny James）的成長與價值正逐漸兌現。在11月4日湖人以123 ：115 擊敗波特蘭拓荒者的比賽中，布朗尼獲得總教練雷迪克（JJ Redick）的信任，出戰 19 分鐘，繳出本季新高的5分和6助攻，外加1次抄截，儘管沒有爆炸性演出，不過他的進步還是獲得名人堂傳奇沃西（James Worthy）的高度讚揚，直言這是布朗尼NBA生涯迄今「最佳的一戰」。
能看到休賽季訓練的成效 雷迪克肯定布朗尼的努力
在與拓荒者交手的比賽中，布朗尼的5分與6次助攻皆為本季新高。在球隊缺少當家球星詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）的情況下，湖人仍取得4連勝，以7勝2敗的戰績暫居西區第二，僅次於9勝1敗的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆。
布朗尼在賽後接受《Spectrum Sports Network》記者Khobi Price訪問時表示，本季的重點放在成為更穩定的防守者， 「我覺得自己的防守進步很多，能夠一對一守住對手、推快比賽節奏，尤其是在轉換攻擊中。」布朗尼進一步說道，「我在夏天努力訓練、保持體能，JJ（JJ Redick）教練也告訴我，我現在打得非常努力，我會繼續這樣做下去。」
防守＋組織能力讓湖人傳奇直呼是「NBA生涯最佳」
名人堂前鋒暨湖人球評沃西（James Worthy）在賽後節目中特別稱讚布朗尼的表現，認為這是他NBA生涯迄今最佳的一戰。，「我認為這可能是布朗尼NBA生涯中打得最好的一場比賽，」
沃西於《Lakers Daily》節目中表示，「他的防守、節奏掌握與團隊意識都非常出色。」 布朗尼近期已連續兩場進入雷迪克的輪換陣容。面對邁阿密熱火的比賽中，他上場18分鐘，得到2分、3次助攻與2次抄截。近2場平均數據為3.5分、4.4助攻與2.0抄截，展現出穩定的成長軌跡。
資料來源：《ClutchPoints》
