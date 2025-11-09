我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴昨日驚喜現身歐洲議會，以台灣副總統身分在「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，達成罕見的外交突破，前總統蔡英文也在昨晚啟程德國應邀出席首屆「柏林自由會議」。對此總統賴清德今（9）日發文表示，台灣是國際社會可信賴的夥伴，將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。賴清德表示，感謝副總統蕭美琴接受重任，也感謝IPAC的邀請，讓我國副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。此外前總統蔡英文也啟程前往歐洲，應邀前往德國出席首屆「柏林自由會議」，祝福蔡總統此行圓滿順利，持續深化台灣與民主夥伴的合作。賴清德表示，也要感謝所有第一線外交人員的努力，持續替台灣在國際舞台上堅定前行。強調台灣是國際社會可信賴的夥伴，將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。