非洲豬瘟禁令解除，前天起已恢復活豬拍賣與屠宰，國防部也藉機在臉書宣傳，「饗美味國產豬肉、鍛堅實國防戰力」，宣揚國軍也吃台灣豬。不過，底下留言區卻被大量外國帳號留言「中國向蘇丹的叛亂民兵『快速支援部隊』（RSF）出售武器」洗版，讓國防部只能緊急用雙語澄清，「這裡是中華民國，不是中華人民共和國。」截至昨天下午5時，全國肉品市場均正常交易，毛豬價格也平穩，規格豬平均約111.92元。為此，國防部也藉機在臉書宣傳，「饗美味國產豬肉、鍛堅實國防戰力」，貼文更附上「你的台灣豬已上工」、「大吉大利今晚吃豬」的Hashtag，宣揚國軍也吃台灣豬。怎料，該篇貼文底下，卻出現大量外國帳號留言「中國向蘇丹的叛亂民兵『快速支援部隊』（RSF）出售武器」、「中國向阿聯酋出售武器，包括中國製造的戰略無人機，用於殺害蘇丹人民」、「中國正在屠殺蘇丹人」、「中國無人機正在殺害平民」留言，國防部只能緊急用雙語澄清，「這裡是中華民國，不是中華人民共和國。Here stands the Republic of China (Taiwan), not the People’s Republic of China.」事實上，非洲東北部國家蘇丹自從2023年開始，「政府軍」蘇丹武裝部隊（SAF）和「叛軍」快速支援部隊（RSF）在蘇丹多地爆發衝突，旋即引發內戰。根據非政府組織統計，2年半來，這波內戰奪去將近5萬條人命，其中超過1萬5千人是平民，光是今（2025）年10月就有1545人喪命，創下單月新高。近日，蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）武裝分子，傳出取得中國製「FB-10A」短程地對空導彈系統，據稱是今年2月由阿拉伯聯合大公國（UAE）以間接穩定中、東非區域的能源與貿易路線、強化中非國家查德（Chad）的防空能力為由購買資助，但根據公開報導與聯合國調查，這批系統卻未進入查德軍隊服役，而是經由查德轉運給RSF，強化對蘇丹武裝部隊（SAF）的防空能力。