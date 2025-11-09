我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿（右圖左）出軌王子（右圖右），讓老公范姜彥豐（左）戴綠帽。（圖／翻攝自IG＠zack_fanchiang、＠prince_pstar）

▲塔羅牌老師梅姬給粿粿3個建議。（圖／翻攝自Threads@@maggietarot188）

粿粿和范姜彥豐3年婚姻玩完，男方更掌握她確實出軌王子（邱勝翊）的證據，3方進入協調階段，鬧得相當難看，近來還有疑似粿粿和王子的裸體擁抱照片流出，塔羅牌老師梅姬在Threads上分享看法，提出3點建議給粿粿，更想到過去也曾因為出軌，差點身敗名裂的網紅空姐Qbee 張比比，如今的事業版圖比過去還大。粿粿和王子在浴室擁抱的照片在網路上瘋傳，塔羅牌老師梅姬在Threads上分享看法，如果粿粿是她的客人，有3點建議給她，第一是不要再狡辯，如果一開始就真誠道歉，並拿出誠意，可能范姜還不會這麼生氣，因此最有利的方法就是，默默挨打，「當對方打累了，覺得夠了就會停手了。」第2點是用行動道歉，「因為不知道證據到底還有多少，請盡快用行動表達誠意，該付錢的付錢，該過戶的過戶。」最後是持續工作維持曝光，梅姬想到前幾年也同樣捲入出軌醜聞的網紅空姐Qbee張比比，當時她被老公爆料偷吃攝影師，還有鹹濕對話流出，以及通姦影片，女方則是公開驗傷單，指控老公家暴，鬧得非常難看，後來法院判賠，Qbee要給丈夫1836萬元。梅姬說，「你以為她就這麼倒了嗎？結果完全沒有！事業反而繼續經營的風生水起。」梅姬坦言，是人都會犯錯，不管是道德、法律上的錯誤，犯錯就勇敢接受，並且面對，「當我們從中學會了人生的課題，這件事情也就結束了。」她也替當事者信心喊話，希望儘早落幕。