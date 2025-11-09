我是廣告 請繼續往下閱讀

▲史無前例！蕭美琴站上歐洲議會演說。（圖／林佳龍臉書）

副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」，更透露「當蕭副總統站上講台的那一刻，很多人都哭了。」林佳龍今（9）日在臉書發文說明此趟歐洲行，強調這是我國副元首首度訪問非邦交國並踏入歐洲議會發表演說，是台灣外交史上的重大突破，也顯示台歐關係正邁入全新階段。蕭副總統此次是應 IPAC 歐洲議會共同主席 Miriam Lexmann 及 Bernard Guetta 之邀，前往發表演說。有外交官員指出，這項史無前例的突破，來自總統賴清德的全力支持與親自督導。自一個多月前外交部獲悉邀請訊息後，林佳龍隨即向賴總統報告，獲得指示「務必全力促成」，並賦予外交部這項重大任務。為防中國掌握情資或施壓干擾，整個籌備過程在高度保密下進行。籌備期間一度傳出中方已掌握相關動態並向歐盟提出抗議，使得外交團隊懷抱忐忑心情、戒慎恐懼，深怕行程曝光功敗垂成，甚至先遣團隊遭遇無人機侵擾比利時領空，造成機場一度關閉。所幸最終一切順利，蕭美琴在兩位 IPAC 共同主席陪同下進入歐洲議會發表歷史性演說，獲得全場起立鼓掌，場面感人，甚至有外交人員激動落淚，見證台灣外交的重要時刻。事後，賴總統第一時間向團隊致謝，並肯定外交部與駐外單位「縝密籌劃、排除萬難」，促成這場史無前例的外交突破，開啟台歐關係新篇章。林佳龍指出，近年來台歐在半導體、晶片設計、人工智慧、人才培育與文化交流等領域合作成果豐碩。隨著賴清德總統提出「價值外交」願景，外交部推動「三鏈戰略」與「榮邦計畫」，在共同價值基礎上深化合作，形成互相增強的「加值外交」。他進一步說明，自上任以來已四度訪歐，今年 9 月更以「折返跑」方式短期兩度訪問歐洲，中間還赴美出席聯合國周邊會議，這些密集互動強化了信任，也為此次副總統訪歐奠定基礎。有外交人員回憶，當蕭美琴站上歐洲議會講台發表演說時，全場掌聲雷動，許多與會者與台灣代表團成員激動落淚。林佳龍表示「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀。」他感性地說。在這段努力與突破建立的新模式上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能性，「讓民主夥伴關係更穩固，讓台灣在國際舞台上更自信前行。」成立於 2020 年的 IPAC（對中政策跨國議會聯盟）是跨國議會組織，目前共有 43 國國會及歐洲議會、近 300 名跨黨派議員參與，長期關注台海和平穩定，並呼籲國際社會反制中國扭曲聯合國第 2758 號決議。值得注意的是，IPAC 去（2024）年在台北年會通過的決議範本，已成為多國議會友台提案的基礎，是台灣對抗中國「法律戰」的重要國際夥伴。