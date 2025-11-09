我是廣告 請繼續往下閱讀

✨ 工作這周愛情方面小心跟對方吵架，對方對你避不見面。💼 工作．事業運小心跟客戶起衝突，另外業績不佳。💖 愛情．桃花運有伴的牡羊座感情一如往常；單身的牡羊座感情無消無息。✨ 愛情這周愛情方面另一半的桃花旺，但不影響，對方只愛你一個。💼 工作．事業運異常順利，但是小心身邊的人吵架，同事、下屬。💖 愛情．桃花運感情發展順利，對方的條件優異很多人搶，也代表你的眼光不錯。✨ 愛情這周愛情方面彼此緣分不足，相處不來，也不大適合。💼 工作．事業運遇到客戶難搞難相處，生意還沒談先掰掰了。💖 愛情．桃花運有對象的雙子座，對方很明顯不喜歡你，你可能也不喜歡對方。✨ 工作這周愛情方面要談到感情階段不容易，對方可能會搞消失。💼 工作．事業運工作不順，要成交不容易。💖 愛情．桃花運有對象的巨蟹座，會遇到很沒譜的對象，感情發展不順，而且一下就沒了。✨ 愛情．工作這周工作方面若是職場上的關係一直好不起來，那很難有業績喔。💼 工作．事業運跟客戶的關係很嚴峻，買氣一樣很冷清。💖 愛情．桃花運沒有桃花的蹤影的話那最近還是一樣。✨ 愛情．工作這周工作方面應該要仔細觀察，對方是不是在不爽，避免踩到地雷。💼 工作．事業運職場上的關係有點差，你有可能會強迫推銷。💖 愛情．桃花運有對象的處女座，你會硬衝，對方其實有點討厭你。✨ 愛情這周工作方面出了很大的狀況，只能先處理問題。💼 工作．事業運出了一點狀況，其他人只能起安慰的作用。💖 愛情．桃花運有對象的天秤座，如果沒有後續聯繫，你們就把對方當成泛泛之交。✨ 愛情這周工作方面努力開發中，勤奮不懈。💼 工作．事業運談生意對方的意願不高。💖 愛情．桃花運有對象的天蠍座，另一半想分手了，你可能不知道。✨ 愛情這周工作方面難有業績，頻頻被打槍，對方也覺得你不錯，只是搶的人太多了。💼 工作．事業運工作小不順，你不知道的是競爭很激烈。💖 愛情．桃花運小心吵架、出問題，對方會覺得不適合。✨ 愛情這周愛情方面桃花很旺，有人追，對方很想跟你交往。💼 工作．事業運如果要簽約談生意對方那裡自己出了點問題。💖 愛情．桃花運出現桃花，對方覺得你是天菜的類型，可惜你愛理不理的。✨ 愛情這周工作方面重要的事會順利的，對方不會搞消失。💼 工作．事業運順利進行，不要太擔心。💖 愛情．桃花運有對象的水瓶座，雖然對方非單身但有交往的機會，看你要不要。✨ 愛情這周愛情方面新戀情出現，可能就交往了，恭喜恭喜。💼 工作．事業運若是業績差，那還是一樣喔。💖 愛情．桃花運有對象的雙魚座，對方很害羞，有交往的機會。