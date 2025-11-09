塔羅占星家Princess分享12星座本周運勢（11月9日至11月15日）
♈ 牡羊座
✨ 工作
這周愛情方面小心跟對方吵架，對方對你避不見面。
💼 工作．事業運
小心跟客戶起衝突，另外業績不佳。
💖 愛情．桃花運
有伴的牡羊座感情一如往常；單身的牡羊座感情無消無息。
♉ 金牛座
✨ 愛情
這周愛情方面另一半的桃花旺，但不影響，對方只愛你一個。
💼 工作．事業運
異常順利，但是小心身邊的人吵架，同事、下屬。
💖 愛情．桃花運
感情發展順利，對方的條件優異很多人搶，也代表你的眼光不錯。
♊ 雙子座
✨ 愛情
這周愛情方面彼此緣分不足，相處不來，也不大適合。
💼 工作．事業運
遇到客戶難搞難相處，生意還沒談先掰掰了。
💖 愛情．桃花運
有對象的雙子座，對方很明顯不喜歡你，你可能也不喜歡對方。
♋ 巨蟹座
✨ 工作
這周愛情方面要談到感情階段不容易，對方可能會搞消失。
💼 工作．事業運
工作不順，要成交不容易。
💖 愛情．桃花運
有對象的巨蟹座，會遇到很沒譜的對象，感情發展不順，而且一下就沒了。
♌ 獅子座
✨ 愛情．工作
這周工作方面若是職場上的關係一直好不起來，那很難有業績喔。
💼 工作．事業運
跟客戶的關係很嚴峻，買氣一樣很冷清。
💖 愛情．桃花運
沒有桃花的蹤影的話那最近還是一樣。
♍ 處女座
✨ 愛情．工作
這周工作方面應該要仔細觀察，對方是不是在不爽，避免踩到地雷。
💼 工作．事業運
職場上的關係有點差，你有可能會強迫推銷。
💖 愛情．桃花運
有對象的處女座，你會硬衝，對方其實有點討厭你。
♎ 天秤座
✨ 愛情
這周工作方面出了很大的狀況，只能先處理問題。
💼 工作．事業運
出了一點狀況，其他人只能起安慰的作用。
💖 愛情．桃花運
有對象的天秤座，如果沒有後續聯繫，你們就把對方當成泛泛之交。
♏ 天蠍座
✨ 愛情
這周工作方面努力開發中，勤奮不懈。
💼 工作．事業運
談生意對方的意願不高。
💖 愛情．桃花運
有對象的天蠍座，另一半想分手了，你可能不知道。
♐ 射手座
✨ 愛情
這周工作方面難有業績，頻頻被打槍，對方也覺得你不錯，只是搶的人太多了。
💼 工作．事業運
工作小不順，你不知道的是競爭很激烈。
💖 愛情．桃花運
小心吵架、出問題，對方會覺得不適合。
♑ 摩羯座
✨ 愛情
這周愛情方面桃花很旺，有人追，對方很想跟你交往。
💼 工作．事業運
如果要簽約談生意對方那裡自己出了點問題。
💖 愛情．桃花運
出現桃花，對方覺得你是天菜的類型，可惜你愛理不理的。
♒ 水瓶座
✨ 愛情
這周工作方面重要的事會順利的，對方不會搞消失。
💼 工作．事業運
順利進行，不要太擔心。
💖 愛情．桃花運
有對象的水瓶座，雖然對方非單身但有交往的機會，看你要不要。
♓ 雙魚座
✨ 愛情
這周愛情方面新戀情出現，可能就交往了，恭喜恭喜。
💼 工作．事業運
若是業績差，那還是一樣喔。
💖 愛情．桃花運
有對象的雙魚座，對方很害羞，有交往的機會。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
