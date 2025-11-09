台灣人近年來盛行出國旅遊，其中日本是台灣人最愛的出國地點，光是去年就有超過600萬台灣人飛往日本觀光。但近期日籍YouTuber三原慧悟拍攝影片，分享「本人眼中難以理解的台灣觀光客4行為」，包括去連鎖店、對店員說「蛤？」、提空行李箱和搭電車不把背包背在胸前，其中「說蛤」一事引發網友討論，大嘆「真的改不掉」。
日本人都傻眼！台灣人出國「4習慣超怪」
日籍YouTuber三原慧悟（Mihara Keigo）近日拍攝一支以「來日本絕對不要做！日本人眼中最難以理解的觀光客行為」為題的影片，在影中盤點日本人眼中，認為台灣觀光客詭異的4大習慣，表示『你們看到來台灣的觀光客時會不會覺得「為什麼你做這樣！」其實我們日本人也會覺得啦！所以這次拍成一部了』。
📍習慣1：去連鎖店
三原慧悟提到，有些台灣人來到日本，都會選擇如一蘭拉麵、壽司郎等台灣就有設店的連鎖餐廳，喊話「既然都來日本了，當然要吃只有日本，才吃得到的料理嘛」。但以牛丼、燒肉等主食型連鎖店來說，日本當地味道確實較美味。
📍習慣2：對店員說「蛤？」
三原慧悟解釋，台灣人習慣使用「蛤？」來表達驚訝或疑惑，但其語氣與用法在日本要特別小心，坦言兩邊文化有所差異，在台灣住了20年的日本友人透露，仍然對於該發音感到不適應，若是不曉得台灣文化的日本人，可能因會這口談禪被冒犯，建議在日本要表達疑惑時，改用「誒？」即可，才不會在無意中冒犯對方。
📍習慣3：提空行李箱來日本
三原慧悟指出，不少台灣遊客都會攜帶全空的行李箱到日本，原因正是「要塞滿伴手禮帶回家」，讓他對台灣觀光客的購買能力十分震驚，但強調台灣有許多店面如唐吉訶德、網路購物平台等管道，都能輕鬆買到日本商品，省下了搬運時花費的時間與力氣。
📍習慣4：搭電車時將背包背在後面
三原慧悟表示，在日本搭乘電車等大眾交通工具時，通常在禮貌上會把背包背在胸前，避免佔用過多空間，尖峰時段更是需要如此，但部分觀光客卻沒有該習慣。不過值得一提的，台灣人在搭乘台北捷運等大眾交通工具時，官方亦特別宣導過乘車禮儀，建議乘客將背包改背在胸前，讓車廂空間能更寬廣、不影響他人，只能說日本乘車與台灣乘車理由類似，但部分民眾仍沒有該習慣。
台灣人超愛「蛤」口頭禪！去日本千萬別說：快改3用語
影片曝光後，不少人針對「說蛤」一事感到震驚，許多台灣人留言自首，感嘆表示根本改不到，認為「蛤是一種融入骨髓裡的本能，怎麼一時半刻改成欸」、「就算知道不能說蛤，我去日本的時候也不小心說了好幾次，本能反應真的沒辦法控制」、「日本朋友跟我說過，台灣的蛤跟日本的欸雖然是一樣的，但是蛤給他們的感覺就像黑道那樣的兇狠語氣」。
事實上，專門分享旅遊知識的「一直旅遊 Always Travel」過去在Threads提到，建議台灣人前往日本旅遊避免說出「蛤？」，其對於日本來說是一種挑釁或不禮貌的回應，恐會導致對方態度不悅，建議改成日語的「え？」（音近「ㄟ～？」），或是英文「Sorry」、「Excuse me」來取代。
旅居台灣多年的日本作家「日本人的歐吉桑」也曾撰文認證，指出「蛤」對日本人來說，是極具挑釁意味且帶有輕蔑感的語氣，就連溫和的日本人聽到都會生氣。另外，也點出其他台灣人常踩的日本地雷，包括大聲講手機、開啟音樂或影片音量、公共場所放任小孩嬉鬧和用餐發出咀嚼聲等。建議民眾出國旅行，在放鬆觀光的同時，也得注意各國文化，避免引起誤會。
