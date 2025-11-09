我是廣告 請繼續往下閱讀

日本人都傻眼！台灣人出國「4習慣超怪」

▲日籍YouTuber三原慧悟近日拍攝影片，盤點在日本人眼中，認為台灣觀光客詭異的4大習慣，意外引發討論。（圖／美聯社／達志影像）

📍習慣1：去連鎖店

▲三原慧悟提到，有些台灣人來到日本，都會選擇如一蘭拉麵、壽司郎等台灣就有設店的連鎖餐廳，喊話「既然都來日本了，當然要吃只有日本，才吃得到的料理嘛」。（圖／一蘭拉麵臉書）

📍習慣2：對店員說「蛤？」

📍習慣3：提空行李箱來日本

▲三原慧悟指出，不少台灣遊客都會攜帶全空的行李箱到日本，原因正是「要塞滿伴手禮帶回家」，讓他對台灣觀光客的購買能力十分震驚。（圖／取自photoAC）

📍習慣4：搭電車時將背包背在後面

▲在日本搭乘電車等大眾交通工具時，通常在禮貌上會把背包背在胸前，避免佔用過多空間，尖峰時段更是需要如此。圖為日本JR山手線電車示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

台灣人超愛「蛤」口頭禪！去日本千萬別說：快改3用語

「蛤是一種融入骨髓裡的本能，怎麼一時半刻改成欸」、「就算知道不能說蛤，我去日本的時候也不小心說了好幾次，本能反應真的沒辦法控制」

建議改成日語的「え？」（音近「ㄟ～？」），或是英文「Sorry」、「Excuse me」來取代。

▲台灣人前往日本旅遊時，應避免說出「蛤？」口頭禪，其對於日本來說是一種挑釁或不禮貌的回應，恐會導致對方態度不悅。（示意圖／取自Pixabay）

點出其他台灣人常踩的日本地雷，包括大聲講手機、開啟音樂或影片音量、公共場所放任小孩嬉鬧和用餐發出咀嚼聲等