2025-26賽季NBA美國職籃（National Basketball Association）NBA盃持續激戰中，聖安東尼奧馬刺今（9）日主場迎戰紐奧良鵜鶘，終場以126：119力退來勢洶洶的鵜鶘。儘管鵜鶘新星墨菲三世（Trey Murphy III）狂轟41分，但仍敵不過馬刺8人得分上雙的團隊攻勢，最終吞下敗仗。比賽剛開局，雙方進攻表現不穩，命中率偏低，比分緊咬，前兩分鐘雙方的比賽節奏明顯受到對方防守的壓制。馬刺靠著回歸首秀的福克斯（De’Aaron Fox）的積極防守和關鍵三分命中，逐漸取得領先，迫使鵜鶘教練提前喊出暫停、調整攻守策略。隨著第一節進行到尾端，雙方在進攻端持續調整，都展現出不俗的攻防能力。首節馬刺以28：22暫時領先鵜鶘。第二節比賽節奏加快，雙方在進攻端皆有出色表現，三分球命中率提升，比分一度膠著。馬刺抓住進攻機會，結合堅實的防守，連續得分將領先優勢擴大到12分。其中的關鍵人物便是首節也有精彩發揮的福克斯，他單節連得13分，帶動球隊攻勢。馬刺官方在社群媒體曬出福克斯投進三分的影片，並附文表示：「歡迎回來！」球迷也期待他在接下來的賽季中為馬刺注入更多活力。鵜鶘則在節末奮力追分，試圖縮小差距，但馬刺穩住陣腳，半場結束仍以66：58保持領先。易籃再戰後雙方延續了比賽的快節奏和對抗性。開局階段，馬刺與鵜鶘互有得分，雙方都試圖穩定進攻節奏並保持防守強度。隨著比賽進行，馬刺打出一波攻勢，一度將領先優勢擴大到14分，迫使鵜鶘提前喊出暫停。儘管鵜鶘努力追分，但主隊穩定的攻防表現讓比賽動態發生轉變。本節比賽雙方都出現進攻當機，甚至有多次犯規產生，使得場上節奏一度混亂。第三節結束馬刺以7分的微弱優勢暫時領先鵜鶘。鵜鶘新星墨菲三世（Trey Murphy III）在第3節表現搶眼，他在9分鐘的出場時間內，貢獻13分、3個籃板、1次助攻和1次抄截，幫助球隊保持追分勢頭，甚至投進一記超遠壓哨球將團隊士氣推至高點。3節結束，墨菲三世上場26分鐘出手15次命中10球，砍下全隊最高的29分，外加7個籃板和2次助攻，展現了強大的得分效率與全面能力，成為鵜鶘追分的關鍵人物。第四節一開始，馬刺憑藉一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）連得7分的出色表現掀起進攻潮，帶領球隊迅速取得領先優勢。鵜鶘還是不甘示弱，多次縮小分差，在比賽中段將分差追至7分，迫使馬刺叫出暫停以穩定陣腳、重新組織進攻。最終馬刺歷經一波驚濤駭浪後，以126：119收下主場勝利。馬刺方面，由復出首秀的福克斯領軍攻下24分、外帶3籃板、3助攻，一哥文班亞馬也有18分進帳。團隊足足有8人得分上雙，先發5人皆有雙位數得分演出。鵜鶘則靠墨菲三世一夫當關，狂轟41分、9籃板、3助攻撐場，得分第二高的費爾斯（Jeremiah Fears）也僅攻下18分。