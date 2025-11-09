我是廣告 請繼續往下閱讀

10月底，電商平台SHOPLINE（商線科技）廣告代操團隊在雙十一前夕集體離職，在電商界引發討論。薪資查詢平台《比薪水》指出，此事件突顯代操產業的管理和人力問題。根據《比薪水》資料庫，SHOPLINE平均月薪約5萬3063元、平均年薪71萬9250元。員工表示，SHOPLINE薪資水準高於同業 10%，公司福利完善，可遠端上班，休假制度也優於勞基法。但，近年內部管理逐漸收緊，遠距彈性減少，升遷機會有限，新主管不熟悉業務，甚至發生「外行領導內行」的狀況。針對集體離職事件，SHOPLINE表示，公司正在推出新的廣告服務，自10月起進行業務整合，並已完成客戶交接，服務不受影響。《比薪水》分析，代操服務利潤有限，主要收入為廣告預算的10%至25%，高度仰賴團隊經驗、即時操作，第一線員工壓力也大，一旦發生集體離職，業務會大受衝擊，形成惡性循環。薪資福利不是留才唯一條件。管理透明、溝通順暢、制度穩定，才是維持團隊和業務的關鍵。