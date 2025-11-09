雙11購物節要到了！7-11、全家、萊爾富、OK超商聯手蝦皮購物請客了，自11月11日00:00起，只要於蝦皮購物下單並選擇超商取貨即可獲得免費飲品，全家請喝熱經典美式，限量1萬杯；7-11送熱琥珀小葉奶茶1萬5000杯；萊爾富拿鐵咖啡折25元；OK超商莊園美式折20元。
🟡全家熱美式免費喝
全家於11月11日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，活動將取前1萬5000名符合資格者發送「大杯熱經典美式」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為12月15日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至12月21日止。
🟡7-11熱琥珀小葉奶茶免費喝
11月11日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，活動將取前1萬5000名符合資格發送序號，贈送「冰琥珀小葉奶茶」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為12月15日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至12月21日止。
🟡萊爾富拿鐵咖啡折25元
11月11日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單，或11月1日00:00起23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單，選擇萊爾富取貨服務，且物流限選蝦皮海外萊爾富取件，並完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格(一個帳號限一次獲獎資格)。
贈送特大杯拿鐵咖啡單杯折25元優惠券，中獎序號，不限名額。（一個帳號限一次獲獎資格）。本活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為11月17日，兌換期限自收到序號當日起至12月21日23:59止，序號可於APP內申請兌換或Life-ET機台列印兌換券。
🟡OK超商極淬莊園美式折20元
11月11日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者）贈送「大杯極淬莊園美式 單杯折20元」優惠券（一個帳號限一次獲獎資格），不限名額。
活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為12月15日，兌換期限自收到序號當日起至12月21日23:59止。
資料來源：蝦皮購物
