雙11購物節前哨戰！全聯福利中心週末驚喜推出買一送一優惠，包括三養風味湯麵平均每包只要15元，還有奧利奧奇寶巧克力口味、泰國牛乳片、上山採藥洗髮／沐浴乳都有買一送一優惠。此外，好市多迎接雙11購物節，自11月5日起至11月11日，推出線上購物優惠活動，11月11日當天所有會員滿1萬1000元多折1100元，黑鑽會員可以提早一天（11月10日）就享有優惠。
全聯官方LINE好友今（9日）驚喜推出4款商品買一送一優惠，包括「三養 風味湯麵 大蒜鮮蝦／黑胡椒雞肉」、「奧利奧奇買巧克力口味 雙享包」、「泰國牛乳片」、「上山採藥 洗髮露／沐浴露」都下殺半價優惠。
購買需要刷折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。此外，全聯週末兩天（8日、9日）還有週末買菜日優惠，蘋果、清燉牛肉湯通通特價。
好市多雙11優惠來了！滿額秒多折1100元
好市多雙11購物節登場，自11月5日起，線上購物超過300款商品特價，包括TOSHIBA 75吋4K大電視、WHIRLPOOL冷凍櫃、三星直立式洗衣機、艾美特16公升清淨除濕機、西雅圖二合一咖啡與米森益生菌草莓麥片、保暖睡衣系列、貓倍麗罐頭等熱門生活商品。
除了優惠價格外，11月11日限定所有會員滿1萬1000元多折1100元；黑鑽會員限定早鳥日，11月10日輸入指定折扣碼，即可提早享有滿1萬1000元多折1100元，11月11日當天還可以再享一次滿額折，相當於「雙次優惠」的獨家禮遇。
資料來源：全聯福利中心、好市多
我是廣告 請繼續往下閱讀
購買需要刷折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。此外，全聯週末兩天（8日、9日）還有週末買菜日優惠，蘋果、清燉牛肉湯通通特價。
好市多雙11購物節登場，自11月5日起，線上購物超過300款商品特價，包括TOSHIBA 75吋4K大電視、WHIRLPOOL冷凍櫃、三星直立式洗衣機、艾美特16公升清淨除濕機、西雅圖二合一咖啡與米森益生菌草莓麥片、保暖睡衣系列、貓倍麗罐頭等熱門生活商品。
除了優惠價格外，11月11日限定所有會員滿1萬1000元多折1100元；黑鑽會員限定早鳥日，11月10日輸入指定折扣碼，即可提早享有滿1萬1000元多折1100元，11月11日當天還可以再享一次滿額折，相當於「雙次優惠」的獨家禮遇。