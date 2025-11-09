我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）多倫多暴龍前鋒英格拉罕（Brandon Ingram）在今（9）日對上費城76人隊的比賽中情緒失控，因不滿裁判吹罰而怒摔水瓶，導致場邊工作人員與隊友遭波及，情緒失控。這一幕被現場鏡頭完整拍下，瞬間在社群媒體引發熱議，有可能讓他登上新一集的《俠客烏龍球》（Shaqtin' A Fool ）。事件發生在第三節，當時Ingram因一次具爭議性的犯規被吹，讓76人前鋒沃特福德（Trendon Watford）獲得「三分打」機會。英格拉罕顯得極度不滿，慢慢走回板凳準備被換下，卻因此被判延誤比賽違例。由於這是暴龍全場第二次違例，76人因此獲得一次技術罰球。坐上板凳後，英格拉罕怒氣難消，猛力將手中的水瓶摔向地面，瓶子反彈後打中場邊一名工作人員，水花濺得滿地，甚至波及到攝影師與隊友巴恩斯（Scottie Barnes）。現場影片迅速在社群平台X流傳，球迷驚呼「Ingram真的氣炸了」。場邊工作人員立刻上前擦拭地板與鏡頭設備，而英格拉罕坐在板凳上神情呆滯，全場氣氛陷入尷尬。最終暴龍以120：130不敵76人，Ingram全場17投7中，得到21分與8籃板。28歲的英格拉罕今年是他加盟暴龍後的首個完整賽季，此前他在2月的交易案中自鵜鶘轉隊。根據ESPN統計，他本季平均攻下21.1分、命中率54.5%，表現穩定，但這次的情緒失控可能讓他面臨聯盟處分。儘管英格拉罕近年逐漸成熟，但他早年在湖人時期曾因參與場上鬥毆被禁賽，如今再度陷入爭議。美媒指出：「這起事件雖不至於嚴重，但暴龍當家球星在比賽中失去冷靜，無疑讓球隊士氣受挫。」暴龍近來戰績起伏，正努力維持五成勝率，教練團將面臨如何穩定球隊情緒的課題。