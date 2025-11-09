我是廣告 請繼續往下閱讀

鼓勵單身男女拓展交友圈、營造健康婚戀氛圍，台中市政府民政局攜手東勢戶政事務所（8）日舉辦「愛情，從一杯咖啡開始」單身聯誼活動，帶領39位單身男女走進東勢四角林咖啡莊園，在瀰漫咖啡香氣與粉紅浪漫的氛圍中展開幸福邂逅。民政局長吳世瑋表示，活動共成功促成17對有緣人互表心意，配對率高達八成九，讓幸福紅線在莊園間悄然交織，牽起一段段甜蜜緣分。吳世瑋指出，市府每年推出兼具創意與地方特色的單身聯誼活動，鼓勵年輕族群勇敢踏出交友第一步。今年活動結合在地食農體驗，選在環境優美、林木蓊鬱、芬多精滿溢的「東勢四角林咖啡莊園」舉行。園區內栽植超過8,000株咖啡樹，參加者在山林綠意與咖啡香氣的環抱中，體驗IG打卡、咖啡手作與趣味團體遊戲，在互動與歡笑間拉近距離，讓浪漫在自然清新的氣息中悄然萌芽，譜出屬於東勢的幸福樂章。東勢戶政事務所主任連詩季表示，活動以「咖啡輕旅行」破冰遊戲揭開序幕，參加者透過填寫資料尋找「有緣人」進行分組互動；隨後在講師帶領下走入咖啡園區，親手採摘咖啡苗並製作小盆栽，留下獨特紀念。午宴時光安排有獎徵答、趣味拼圖與台中美食推薦遊戲，讓大家在輕鬆氣氛中自然交流；午後更由園區講師指導手沖咖啡技巧，參加者親手沖煮並分享香醇咖啡與甜點，在咖啡香氣與笑聲中展開浪漫邂逅。東勢戶所說，此次活動在綠意盎然的莊園中進行，結合咖啡香氣與趣味手作，營造紓壓又愉悅的交友體驗。現場特別準備「筷子禮」作為參加禮，象徵「成雙成對、快快成婚」的美好祝福；成功配對的佳偶更獲贈精美櫻花碗組，寓意緣分如櫻花綻放、幸福永隨。