民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查，中國官媒《央視》今（9）日播出「起底沈伯洋」影片，稱如今大眾「已認識他的真面目」，接下來中國可透過與其他國家的刑事司法合作在全球範圍追捕，向所有台獨分子發出明確訊號。《央視》新聞影片以「沈伯洋是誰？」開頭，接著指出沈伯洋的公開身份是台北大學犯罪學研究所所長以及民進黨立委，但是在去年10月，隨著國台辦將其納入台獨頑固分子清單，並由此實施制裁後，「公眾才開始越來越明確地認識到，此人的真實面目」。影片接著由重慶公安現身說法，稱沈伯洋成立黑熊學校大肆宣揚台獨分裂謬論，「賣力充當民進黨當局謀獨挑釁的打手幫兇，惡意向台灣民眾，特別是青少年，兜售台獨主張，仇中思想，廣泛地散播台海暴力沖突種子，赤裸裸地從事分裂國家犯罪活動」。報導中提到，沈伯洋對在台灣的陸配群體進行惡意攻擊，聲稱陸配都是間諜，迫害多名母親被迫離開台灣，與丈夫和年幼的孩子分離。但是諷刺的是，沈伯洋的父親沈土城，也是一個台商。沈土城擔任負責人的兆億公司，總部在深圳，長期從事中國大陸商品的轉手貿易，將中國商品低買高賣至厄瓜多爾等地，獲利頗豐。影片中還指出，公開資料顯示，沈伯洋創辦的台獨外圍組織曾獲得美國國際開發署約135萬美元的資助。重慶公安局民警強調，正嚴格按照法律程序推進工作，對舉報郵箱、舉報電話，收到的大量舉報線索，逐一進行核實，真實有效地納入證據使用，務必在犯罪事實清楚，證據確實充分情況下，依法將案件移送人民檢察院審查起訴。中國人民大學法學院教授程雷認為，沈伯洋這個嫌疑人比較特別，下一步根據案件偵辦的證據情況，發布通緝令以後，在國際社會，可以利用國際刑警組織等一系列的國際組織，在全球範圍內對他進行抓捕。「通過跟其它國家的刑事司法合作，比如說國際刑事司法協助，警務聯合行動，聯合偵查」。程雷說過去就有許多例子，在尊重所在國所在地區主權的前提下，開展跨境行動，抓捕了一大批境外潛逃的犯罪嫌疑人回國。報導最後結論，重慶公安此次立案，既是對沈伯洋個人違法行為的回應，更是向所有台獨分子發出明確訊號，「收手吧，否則下一個就是你」。對於中國揚言透過「長臂管轄」全球追捕沈伯洋，陸委會副主委沈有忠之前曾表示，將持續揭露中共操作此類行動的政治意圖，並提醒台灣民眾相關的風險。