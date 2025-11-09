我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文昨天（8日）出席「白色恐怖秋祭追思大會」，親自祭奠五零年代的共諜吳石，引發爭議。民進黨立委邱議瑩發文痛批，這正是藍綠兩條路線最鮮明的對比，「當蔡英文總統在柏林推動民主外交，蕭美琴副總統首度以副元首身分，首度在歐洲議會演說時，鄭麗文卻追思中共吹捧，為中共效命打擊國民黨的匪諜。」邱議瑩指出，蔡英文與蕭美琴代表的是「與世界同行」的民主價值，而鄭麗文的舉動則是「向威權致敬」，更凸顯國民黨正一步步背棄民主、唱和中共。邱議瑩進一步點名，國民黨高雄市長參選人柯志恩，再次擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，已等同與「親中」路線綁在一起，「支持柯志恩，就是支持鄭麗文，就是在投給中共。」她強調短短一週內，民進黨與國民黨的價值選擇一目了然，「台灣該往哪一邊走，人民應該要看得很清楚。」鄭麗文以國民黨主席身份，親自祭奠五零年代高階共諜吳石，引發黨內外一片譁然。民進黨陣營則趁勢拉高對比，強調「民主與威權、自由與投降」的路線分歧，讓藍綠攻防，再度升溫。