我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人趙少康，在今年7月26日大罷免日投票時，涉嫌亮票，遭檢方起訴，甚至被建議「從重量刑」，引發熱議。對此，國民黨立委羅智強今（9日）發文聲援趙少康，「過往從未聽聞有因亮票而遭判刑者，檢察官卻仍執意起訴，還要求法院從重量刑」，直言檢方此舉「太離譜」，質疑是否出現「奉旨辦案」的政治追殺。趙少康在7月26日大罷免投票日時，在離開圈票處後，2度亮出選票被媒體拍下，趙少康事後回應稱是一時失誤，但北檢調查認定是故意亮票，依違反《公職人員選罷法》起訴，並請法院從重量刑。羅智強在臉書發文力挺趙少康，表示趙少康當天只是「不小心將選票背面當成正面」展示給記者拍攝，事後立即承認錯誤，坦言「一時失誤，做了錯誤示範」，並向社會道歉。他強調，趙少康第一時間就認錯，應訊時也如實說明整個過程，卻仍被指「犯後態度不佳」，這樣的指控實在難以理解。他指出，趙少康在罷免期間全力支援反惡罷行動，「他反惡罷的立場無人不知，根本不需要透過亮票來表明心跡，更沒有任何違法動機。」並引用《選罷法》規定指出，若投票人亮票後，經選務人員制止並要求退出卻仍拒不配合，才會構成犯罪；但趙少康並未拒絕，也未干擾他人投票，「過去從未聽聞有因亮票而被判刑者，如今卻要求從重量刑，令人難以接受。」他痛批，這樣的起訴「不僅讓趙大哥感到錯愕，更讓人懷疑這是否又是奉旨辦案，司法追殺」。羅智強直言：「大罷免已經大失敗，民進黨還不甘願收手，要浪費社會與司法資源到什麼時候？」