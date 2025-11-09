台灣12強鐵捕林家正近期積極尋求旅日發展機會。根據《體育報知》報導，林家正繼日前以練習生身分參加日本職棒北海道日本火腿鬥士隊秋訓後，橫濱DeNA海灣之星今（9）日正式宣布，將邀請林家正同樣以練習生身分參加球隊的秋季訓練，時間是11月11日至14日。
世界12強賽力挽狂瀾 轟出致勝全壘打助台封王
現年26歲的林家正高中畢業後赴美發展，進入亞利桑那州立大學就讀，並於2019年美國職棒選秀中被亞利桑那響尾蛇隊於第14輪（總順位第422名）選中，展開旅美職棒生涯。他為右投右打捕手，以穩定的防守、快速的傳球節奏及對投手群的掌握能力見長。
在小聯盟生涯中，林家正累積出賽208場，打擊率.217，敲出3支全壘打與63分打點。雖未登上大聯盟舞台，但他憑藉出色的守備意識與豐富的實戰經驗，仍獲得多支亞洲球隊關注。
林家正去年代表台灣出戰世界棒球12強賽，在冠軍戰對陣日本時從巨人王牌戶郷翔征手中擊出右外野方向的致勝全壘打，幫助台灣奪下睽違多年的冠軍，成為當屆賽事的關鍵英雄之一。
12強英雄林家正挑戰日職第二站
在前往DeNA測試前，林家正於10月底至11月初也曾以練習生身分參與火腿隊一軍秋訓，他在訓練中展示了旅美時期培養出的「單膝蹲捕」姿勢，引起日媒高度關注。林家正當時受訪時表示：「這次主要是想學習日本棒球文化，日本棒球給我的印象是非常注重細節、追求極致。這些經驗未來一定能幫助我，也希望能將我在美國的經驗與日本選手們交流分享。」
此次獲得橫濱的測試邀請，代表林家正的能力與潛力再度獲得日本職棒球團肯定。若能在秋訓中展現穩定守備與成熟配球能力，他有望成為繼高志綱、林泓育之後，又一位成功挑戰日本職棒舞台的台灣捕手代表。
消息來源：《體育報知》
