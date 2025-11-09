我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李瑞允（如圖）身穿雨衣，在雨中送貨，萌翻粉絲。（圖／經紀人提供）

▲李瑞允（左）此次也跟著KT巫師一同來台灣參加《2025亞洲職棒交流賽》進行交流。（圖／經紀人提供）

《2025亞洲職棒邀請賽》本週末在桃園棒球場如火如荼展開，此次邀請到日本東北樂天金鷲以及韓國KT巫師來台與中職樂天桃猿進行交流，KT巫師更是帶來女團級的啦啦隊Lady Wiz一同來台進行交流。其中，Lady Wiz 19歲忙內甜心李瑞允更是來台挑戰「一日快遞員」，在更Coupang（酷澎）與HR集團合作推出的《台灣篇！一日快遞體驗》影片中，她親赴台北在細雨中化身快遞員，親身體驗從倉儲、分揀到配送的完整流程，展現出陽光又認真的一面，萌翻台、韓粉絲。影片中，李瑞允穿上Coupang制服、戴著安全帽進入台北配送中心，與員工一同搬運貨箱、協助裝車，毫不怕髒、不怕累，投入工作全程笑容不斷，接著她搭乘配送貨車穿梭街頭，冒著細雨將包裹親手送到客戶手中，完成從倉庫到顧客的「最後一哩路」，不少網友留言大讚：「這畫面太療癒」、「想成為被她親手送貨的幸運顧客」。HR集團負責人表示：「透過與Coupang的合作，我們希望在台灣打造高效率、透明化的物流體驗。邀請深受台灣粉絲喜愛的李瑞允擔任體驗者，讓觀眾更貼近物流產業的真實現場，也希望她陽光、真誠的形象能成為品牌能量的一部分。」Coupang則補充，此系列影片將持續推出亞洲多國篇章，展現電商物流人員的日常與努力。19歲的李瑞允自出道以來以甜美笑容與青春活力受到喜愛，今年不僅活躍於KT巫師主場，也參與多項品牌合作，這次來台跨界出演Coupang紀錄片，更被韓媒形容為「最會送貨的啦啦隊員」。台、韓粉絲紛紛留言敲碗：「希望她能來台應援或舉辦粉絲活動」、「這次真的圈粉成功」。