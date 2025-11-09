2025《英雄聯盟》世界大賽決賽KT vs T1將於今（9）日下午 3 時正式開幕，由 LCK 第三種子KT與第四種子 T1 爭奪S15世界冠軍頭銜，稍早英雄聯盟官方也公布了賽事前導片，影片中更出現了經典的Faker vs Ryu雙劫大戰，還回顧了Faker十多年的職業生涯，他將二度挑戰3連霸，這位大魔王更在影片最後向對手們喊話：「如果你想摘下勝利之星，那就用實力來奪取！」
T1與KT恩怨的開端！12年前Faker、Ryu忍界大戰成經典一幕
《英雄聯盟》S15世界賽（Worlds 2025）決賽於11月9日（週日）在成都東安湖體育公園多功能體育館登場，由追尋三連霸的 T1 對決 KT，展開一場經典的韓國「電信大戰」。Riot Games 也在稍早釋出決賽前導片，讓玩家再次回顧傳奇時刻。
前導片中，更出現了 2013 年 8 月的《HOT6ix Champions Summer 2013》總決賽的「忍界大戰」經典畫面，當時由 KT Rolster Bullets 對上稚嫩的 SKT T1 K。比賽中雙方中路都是使用刺客劫，而KT中路Ryu在比賽後期嘗試防守分推的 Faker，雙方短兵相接，Faker 起初陷入劣勢、眼看就要被擊殺，卻在關鍵瞬間以驚人操作反殺 Ryu。這一幕成為《英雄聯盟》電競史上最經典的鏡頭，也象徵著傳奇的誕生。
自那之後，兩隻電信戰隊的命運彷彿產生了分歧，T1 開始統治了整個《英雄聯盟》舞台，在S3賽季立即拿下世界冠軍，15 個賽季累積 5 次世界冠軍；反觀 KT，此後多年屢屢止步 8 強，就算歷經數代選手更迭，始終無法突破瓶頸。直到今年，由 Bdd 率領一眾年輕小將闖進總決賽，終於創下隊史最佳成績。
Faker相隔7年再度挑戰3連霸！KT誓言奪下隊史第一冠
本次官方前導片中，還放出了2017年S7世界賽，Faker第一次挑戰3連霸時，卻在決賽遭SSG以3:0橫掃，賽後Faker在中國國家體育場當場落淚，成了「淚灑鳥巢」的名場面。
如今，相隔7年Faker再次捲土重來，誓言挑戰個人生涯第6冠，同時也將挑戰過去SKT T1 Faker未能達成的3連霸偉業！
至於KT，則是乘載了15年之間歷代前輩選手的心願，誓言在今年擊敗宿敵T1，拿下隊史第一冠殊榮！
2025世界大賽決賽T1 vs KT前導片
2025《英雄聯盟》LOL世界賽總決賽線上直播
📌官方頻道
◾中文：Twitch
◾中文：Youtube
◾英文：Twitch
◾英文：Youtube
📌實況主Co-Stream（共同直播）
◾ZOD
◾NL
◾超負荷
◾MMD
◾世誠RB
我是廣告 請繼續往下閱讀
《英雄聯盟》S15世界賽（Worlds 2025）決賽於11月9日（週日）在成都東安湖體育公園多功能體育館登場，由追尋三連霸的 T1 對決 KT，展開一場經典的韓國「電信大戰」。Riot Games 也在稍早釋出決賽前導片，讓玩家再次回顧傳奇時刻。
本次官方前導片中，還放出了2017年S7世界賽，Faker第一次挑戰3連霸時，卻在決賽遭SSG以3:0橫掃，賽後Faker在中國國家體育場當場落淚，成了「淚灑鳥巢」的名場面。
至於KT，則是乘載了15年之間歷代前輩選手的心願，誓言在今年擊敗宿敵T1，拿下隊史第一冠殊榮！
2025世界大賽決賽T1 vs KT前導片
📌官方頻道
◾中文：Twitch
◾中文：Youtube
◾英文：Twitch
◾英文：Youtube
📌實況主Co-Stream（共同直播）
◾ZOD
◾NL
◾超負荷
◾MMD
◾世誠RB