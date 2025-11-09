我是廣告 請繼續往下閱讀

中國祁家通背拳第九代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，趙鴻剛之前徒手展示劈磚頭、砸扳手等絕技，不過實際上場後遭對手三巴掌打到眼角濺血翻白眼、當場被KO昏迷倒地。賽後第一時間趙鴻剛報平安，說眼角縫了5針，治療後沒有大礙。不過，趙鴻剛最新透露自己視力受到影響，看東西都會「重影」，可能需要進行後續手術，且醫師還說想完全恢復恐怕「是不可能的」。綜合中國媒體報導，趙鴻剛在打耳光大賽中遇到哈薩克的阿曼塔耶夫（Muhammad Amantaev），比賽進入到第三回合時，已經眼角腫脹濺血的趙鴻剛被一巴掌打到當場翻白眼、昏迷，頭部碰撞到比賽台，遭KO倒地。趙鴻剛賽後不久出面報平安，說自己有顴骨骨裂及撕裂傷，眼角縫了5針，經治療後沒有大礙。然而，有記者持續追蹤趙鴻剛後續狀況，趙鴻剛接受訪問時透露自己現在看東西眼前還是會「重影」，去接受複查後醫師表示需要進行進一步手術，否則未來會眼眶凹陷。但是由於趙鴻剛傷勢嚴重，動手術也會有風險，而且即使手術成功，想要視力完全恢復正常如初恐怕也是不可能。等於說參加一場打耳光比賽，卻留下一輩子的後遺症。趙鴻剛也透露自己比賽被打第一個耳光就流血了，而且「挺疼的」，但是教練問他還打不打，「肯定要打啊」。趙鴻剛當初簽約時談好要參加6場比賽，但如今由於受傷緣故，後續賽事是否繼續參加還要再評估，趙鴻剛強調「得聽醫生意見」。中國網友則紛紛在相關報導底下留言表示，「不健康的運動，沒有必要去參加」、「看不出參加這比賽有啥意義」、「能保命已經很不錯了，這幾巴掌應該給他打清醒了」、「走馬保國的路子，流量接住就行」、「得不償失啊」。