我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文出席由統派團體主辦的白色恐怖秋祭，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石，引發議論！國民黨前青年部副主任，不分區立委提名人丁瑀，接受媒體採訪時痛批：「身為國民黨現任主席，居然公開公然去祭拜相關活動的紀念人物，這樣子真的不可取。」丁瑀表示「鄭麗文主席上任以來，甚至上任前期包括說『習近平的盟友蒲亭不是獨裁者』，想問這位主席或許在您的眼裡他不是獨裁者，但是在我還有全世界大部分的眼中，他不只是一位獨裁者，他更是一位發動全面侵略烏克蘭戰爭的和平破壞者，上任前一天這樣子的一個風波，開始延續到最近這樣子，才上任一個多禮拜就狀況百出，我覺得非常嚴重損害國民黨的形象。」丁瑀語重心長喊話：「套一句鄭麗文主席您的話，這句話我蠻欣賞的，『出來混就不要怕』，所以其實我是不會怕2026的選情會受到影響，但是我知道黨內很多人憂心忡忡，為了顧大局我希望鄭麗文主席可以三思而後行，她接下來的所有行程，讓國民黨候選人在明年2026，甚至2028都可以順利的繼續執政、重返執政。」鄭麗文的政治路線，在藍營黨內引發爭議，也成為國民黨走向的變數之一。