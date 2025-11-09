我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花蓮壽豐鄉發生情感糾紛暴力案，男子遭球棒痛毆後被強押上車，警方2小時內鎖定涉案車輛圍捕逮5人，還起獲毒品與球棒。（圖／翻攝畫面）

花蓮驚傳情感糾紛暴力事件！吉安分局7日上午接獲報案，一名男子在壽豐鄉遭人痛打一頓後強行帶上車，警方獲報後立即組成專案小組，全力追緝。經調閱監視器掌握犯嫌行蹤，警方在在短短2小時之內就發現2輛涉案車輛，立刻展開圍捕行動。當時2輛車見警方靠還加速逃逸，但警方早已在周邊部署警力，成功於東華大橋北端及華工六路攔停車輛，當場逮捕5名涉案人，並查獲28吋球棒1支，以及一級毒品海洛因與二級毒品安非他命。據了解，被害男子與嫌犯間疑有情感糾紛，因而遭痛毆並強押上車，男子頭部受鈍傷，所幸經送醫治療後無生命危險。全案依妨害秩序、妨害自由及傷害等罪嫌，將5名犯嫌移送花蓮地檢署偵辦。吉安分局表示，警方絕不容忍任何暴力行為，將持續嚴正執法，並呼籲民眾若發現可疑人車或違法情事，應立即報案，共同維護社區安全。