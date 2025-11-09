美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）年度大獎即將揭曉！再過4天，2025賽季的MVP（最有價值球員）與賽揚獎得主將正式公布，而日本球迷最關注的焦點，莫過於大谷翔平與山本由伸雙雙入圍最終名單。對此，前大聯盟外野手、現為球評的田口壯給出明確預測——「大谷的MVP機率是100％！」不過另一方面，他認為山本應該不會拿下國聯賽揚獎，因為這應該是匹茲堡海盜新星史金恩茲（Paul Skenes）的囊中物。

大谷翔平再創歷史？田口壯：不用懷疑，就是他

大谷翔平本季以「完全復活的二刀流」震撼大聯盟，雖然最終未拿下全壘打王，但55轟創下生涯新高，同時以聯盟第一的OPS與WAR值高居貢獻榜首。與他競爭MVP的還有費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）與大都會強打索托（Juan Soto），但田口壯認為，勝負早已沒有懸念。

「100％就是他。」田口受訪時毫不猶豫地表示，「老實說，其他人要贏過大谷，除非他們也能同時投球、打擊，否則根本不可能。」田口進一步指出：「如果明年大谷再投出10勝、轟出50支全壘打，那就沒人能挑戰他。只要他保持健康、繼續二刀流發揮，MVP幾乎是保送。」

值得一提的是，大谷過去三次奪得MVP皆為全票當選，史上只有邦茲（Barry Bonds）一人生涯拿超過3次MVP，大谷有望追隨其腳步。田口笑說：「我認為今年應該還是全票，但也許有少數人會想『該換換口味』。不過，我相信多數記者仍會把票投給大谷。」

山本由伸挑戰賽揚　田口壯認為是史金恩茲

至於另一位焦點人物，洛杉磯道奇王牌山本由伸，則入圍了國聯賽揚獎最終名單。田口坦言：「我覺得機率不算高。如果投票能包含世界大賽的表現，那他絕對能拿下，但可惜評選只看例行賽。」

田口壯認為，山本由伸爭奪賽揚獎的最大對手將是匹茲堡海盜新星史金恩茲——這位去年新人王，以1字頭防禦率與聯盟前二的三振數壓制群雄。「他的速球超過160公里，加上變化球組合強勁，很可能拿下票選第一。」田口分析道。

山本懂得如何在美國生存　田口：明年更期待

雖然本季賽揚獎未必到手，但田口對山本的未來充滿信心：「他告訴我，現在已經掌握如何調整出力、控制節奏，這是他在大聯盟第一年的最大收穫。明年他將懂得如何規劃整季，真正展現巔峰狀態。」田口最後也笑著預告：「未來山本最大的對手，可能會是大谷翔平本人。」

