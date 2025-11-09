我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫儷與鄧超（右）的14歲兒子鄧涵之（左）五官神複製媽媽。（圖／微博@中娛日記）

中國女星孫儷在2010年與鄧超結婚後，陸續生下一子一女，一家四口幸福美滿。而為了保護小孩，孫儷與鄧超都鮮少曝光孩子長相，直到去年才罕見帶著孩子出席老公電影首映會，一家四口的高顏值引發讚嘆。尤其今年才14歲的大兒子鄧涵之，身高已超過170公分，臉蛋更是神複製孫儷，精緻五官與清澈的眼神都被粉絲瘋狂敲碗出道，大讚「根本小說男主」。自從孫儷公開兒子長相後，照片就不斷在網路上瘋傳，夢想成為籃球員的鄧涵之，在球場上的模樣更是吸引大批姨母粉，孫儷與鄧超也常常出現在球場邊為兒子應援。但孫儷曾透露兒子像爸爸一樣熱愛籃球，所以目前沒有進演藝圈的打算，未來想挑戰CBA成為職業籃球選手。鄧涵之的帥氣長相，也讓他的一舉一動都是粉絲矚目的焦點，多張照片在微博瘋傳，粉絲們都忍不住稱讚「這顏值根本就是遺傳的完美案例」、「這根本小說男主」、「簡直孫儷翻版，未來的小鮮肉！」、「長了一張青春男主角的臉」等。孫儷在2010年2月8日與鄧超登記結婚，並在隔年6月7日於上海舉辦婚禮，並分別於2010年及2014年生下兒子鄧涵之與女兒小花。夫妻倆一直對兒女的隱私非常保護。中國狗仔劉大錘還曾在微博爆料，一向好脾氣的兩人曾當街與路人大吵。原因是當天「代拍者」竟直接對著兒女的臉拍攝，孫儷和鄧超才會當場和對方理論起來。貼文曝光後，粉絲們大力讚賞孫儷與鄧超，認為孩子是父母的底線，明星也是人、保護孩子是應該的。