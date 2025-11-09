日本棒球名將、現任球評的高橋由伸與井口資仁，近日在日本電視台節目《Going! Sports & News》中，針對洛杉磯道奇球星大谷翔平的打擊進行深入的分析。兩位前日職巨星一致認為，大谷不僅在成績上締造驚人紀錄，就連選擇在巔峰時期「更換球棒長度」的勇氣與實踐能力，也已達到「非凡選手」的境界，還說道大谷「換球棒」的決定就像讀賣巨人前球星王貞治的棒球之道有異曲同工之妙。
大谷改用更長球棒 挑戰更高層次打擊表現
《Going! Sports & News》指出，大谷翔平在2025年球季轟出生涯新高的55支全壘打，刷新個人紀錄。與此同時，他也將使用的球棒從過去的86.4公分更換成88.9公分，比高橋、井口兩人在現役時期使用的球棒都更長。
大谷選擇做出這樣的改變，引起兩位前職業選手的關注。高橋與井口皆認為，一名打者在創下佳績後的隔年選擇改變球棒，是極為罕見的舉動。
井口資仁：「長棒難操控，力量與技術都得同步進化」
井口分析指出，使用更長的球棒並非易事：「球棒越長，前端越重，離心力也越大。揮動時棒頭容易下沉，必須靠更強的力量與控制來控制。同時，棒長增加會使揮棒速度下降，因此需要更強的力量、速度與技術來彌補。大谷能做到這一點，說明他比去年更進步。」
高橋由伸以「釘子」比喻解釋換長棒子的難度
高橋則用一個生活化的比喻形容：「就像釘釘子一樣，釘子越靠近你越容易打，離你越遠就越難。球棒變長後，擊球點離身體更遠，能精準接觸球的難度就更高。」
他強調，大谷能夠駕馭這樣的長棒，顯示出他在身體協調與打擊控制上的非凡天賦。
與王貞治同層次的追求：持續進化的頂尖打者
井口在節目中更將大谷與日本傳奇球星王貞治相提並論。他回憶道：「我1997年加入達鷹（現軟銀）時，王先生告訴我：『即使每年都打出50支全壘打，也要不斷改變揮棒姿勢。』當時我不太理解，但今年聽到大谷換球棒的消息，我才明白，原來這就是頂尖打者之間的共通點。普通人根本做不到這種程度的調整與自我要求。」
身為日職時代的「打擊天才」，高橋由伸在節目上聽完井口的話後露出微笑。兩人以職業生涯敲出超過2000支安打的經驗指出，大谷翔平的持續進化早已遠超常人，「這種層次的選手，真的不是普通人能理解的。」
資料來源：《Going! Sports & News》
