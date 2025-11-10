我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃曉明（左）2015年娶回Angelababy（右），愛得高調甜蜜。（圖／翻攝自微博）

黃曉明、Angelababy昔日愛得高調！情滅婚變主因曝光

▲黃曉明（右）斷開Angelababy（左），昔日恩愛互動都回不去了。（圖／翻攝自微博）

藝人范姜彥豐、粿粿近日鬧婚變，演藝圈婚姻話題升溫，昔日人人眼中的恩愛銀色夫妻，如今成了離婚官司中的男女主角，令人唏噓；其中另一對也叫人惋惜的世紀佳偶，正是中國藝人黃曉明與Angelababy（楊穎），男方曾在婚禮對女方說：「會寵妳一輩子」，婚禮規模之大、同框放閃更沒有少過，怎料最後2人愛情止步於2022年，黃曉明稍許像是「媽寶」的性格，恐怕是讓Angelababy斷開關係的1大痛點。兩人2015年婚後生下兒子「小海綿」，黃曉明一度被封「寵妻魔人」，不僅陪產、接送、做飯樣樣到位，好讓Angelababy回歸演藝圈，家庭事業兩得意。可是聚少離多與性格差異逐漸浮現，名嘴許聖梅曾爆料，黃曉明婚後坦言「媽媽要求他娶Angelababy」，加上財務全由母親管理，使Angelababy在婚姻中感到壓抑、委屈，外界指稱男方「媽寶」，2人感情備受考驗。2021年初，黃曉明與前女友李菲兒同台《乘風破浪的姐姐2》，引爆粉絲互撕，Angelababy發出233字貼文，首句「我認識黃曉明的時候，他告訴我他單身」，語氣冷淡、直稱對方「黃先生」，讓外界驚覺婚姻或早生變。黃曉明雖急發文護妻：「Baby不是小三，別再傷害我家人！」仍難掩關係裂痕，隨後Angelababy再多次被拍到獨自帶兒子出遊，婚變傳言再起。各界分析，壓垮2人婚姻的致命痛點，除了婆媳間的嫌隙，還包括Angelababy對自我認同的掙扎，她在節目《奇遇人生》中坦言「不想再被稱為黃曉明的妻子」，希望活出自己的模樣，不像再被冠稱「黃曉明的XXX」，真心渴望獨立與尊重；而黃曉明作為傳統家庭中的長子，難以割捨母親主導的生活模式，2人最後只能漸行漸遠。2022年雙方官宣和平離婚，結束7年婚姻，事後黃曉明被拍到與外型神似Angelababy的女企業家葉珂約會，戀情隨即曝光，象徵他情感歸屬已然翻篇；而Angelababy則專注事業與母職，近年頻登綜藝節目、演出電影，重塑不凡女神形象。與黃曉明曾經的誓言雖成過往，但他們的愛情起伏與變化，無非是娛樂圈最戲劇性的世紀婚變。