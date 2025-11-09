台灣人熱愛星巴克咖啡與飲料，以烤焙過的日本焙茶搭配牛奶，打造的「福吉茶那堤」圈粉許多人，不過大杯可是要價155元。Threads上有粉絲發現，全家便利商店Let's Tea焙茶拿鐵「根本就是星巴克福吉茶那堤的平替」！還表示：「冰塊全部融化的甜度剛好」。全家Facebook小編分享，「現在第二杯10元」優惠，換算平均一杯只要37.5元划算買法一次看。
星巴克「福吉茶那堤」是什麼？多少錢？
星巴克表示，「福吉茶那堤」源自日本，以烤焙過的日本焙茶、融合新鮮蒸煮的牛奶，覆蓋上細緻綿密的奶泡，在濃郁滑順的口感裡，散發優雅細緻的茶香、帶來暖意，取名為「福吉茶」象徵福氣又吉利。上市後圈粉許多人。
星巴克「福吉茶那堤」中杯140元、大杯155元、特大杯170元。屬於季節限定飲品，現在秋冬季節喝正是時候。
全家「焙茶拿鐵」開喝！粉絲讚為：星巴克福吉茶那堤平替
Threads上有粉絲發現，全家便利商店Let's Tea焙茶拿鐵「根本就是星巴克福吉茶那堤的平替」！雖然說「對我來說有點太甜了」，但表示：「冰塊全部融化的甜度比較剛好」。
文章一出，也吸引不少網友回應，「好喝但有點甜+1 但是甜的是順口不會卡痰的那種程度」、「真的很好喝！ 但不知道為什麼網路上評價超兩極」，被粉絲認同「比星巴克便宜很多」。
據了解，全家「焙茶拿鐵」使用台茶17號，採用日本技術，喝得到獨特茶香還帶有微微焦糖與栗子香。
全家「星巴克福吉茶那堤」平替版37.5元！10元多一杯買法分享
全家Facebook小編近期分享，現在即日起至11月11日，「焙茶拿鐵第二杯10元」優惠。幫大家換算，「焙茶拿鐵」平均一杯只要37.5元開喝。提醒大家，折扣為無條件進位法，活動不與其他優惠併用；數量有限，售完為止。
7-11也有「星巴克平替版」！49元太妃核果那堤喝爆
另外，統一超商7-11也有「星巴克平替版」，CITY CAFE全新風味拿鐵推出黃金榛果太妃風味拿鐵、香草焦糖風味瑪奇朵，受網友推薦表示，「根本是星巴克平替版」。
而且即日起至11月11日，指定風味拿鐵系列「2杯79折、4杯75折」，相當於最便宜一杯約49元喝爆，對比星巴克「太妃核果風味那堤」中杯150元價格，相當於三分之一價錢好划算。
參與活動之風味拿鐵包含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵。
星巴克、Threads、全家便利商店、全家Facebook、7-11
