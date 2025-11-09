我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台北市議會副議長葉林傳，涉嫌圖利電子遊戲場逾新台幣314萬元，遭檢方依貪污重罪起訴並求處重刑。儘管案件仍在審理中，葉林傳受限出境並佩戴電子手環，但台北地院近期裁定，暫時解除葉林傳的出境限制，准許他明年1月26日至2月10日期間，率團赴澳洲、紐西蘭進行公務考察。檢調發現葉林傳涉嫌在2016年至2017年間，利用副議長職權，趁北市府準備放寬普通級電子遊戲場資格時，以擱置及退回自治條例草案等手段施壓，讓具爭議的第十條納入自治條例，替葉林傳家族經營的欣欣電子遊戲場取得限制級資格，涉嫌圖利金額高達314萬元。檢方認為葉林傳惡性重大，依貪污治罪條例圖利罪及刑法意圖營利供給賭博場所罪將其起訴，並建請法院從重量刑。台北地院今年8月裁定葉林傳500萬元交保，限制出境並配戴電子手環。儘管面臨重刑風險，北院本月6日裁定，葉林傳申請暫時解除出境限制獲准。根據《自由時報》報導，葉林傳為率團前往澳洲、紐西蘭等地進行姊妹市交流及市政建設考察。《自由時報》報導指出，北院認定葉林傳出境具有正當公務目的，歷年台北市議會類似的公務考察，均由議長或副議長親自率團。法規規範依115年度共同性費用編列基準表及內政部函示規範，副議長必須親自帶團，無法委由秘書長或其他主管代行。北院雖然點頭放行，還是設下監管條件，避免葉林傳潛逃。裁定指出葉林傳此次出境期間的責付人，為議長戴錫欽及辯護律師林俊儀。考察期滿後返台，立刻恢復出境限制、配戴監控設備，如葉林傳拒絕配合，法院將依法沒入500萬元保證金，並視情況採取後續處分。