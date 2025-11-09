我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《深度安靜》攝影陳大璞（左起）、監製瞿友寧、導演沈可尚、男主角張孝全、美術蔡珮玲，在金馬影展活動上再次會合。（圖／金馬執委會提供）

▲張孝全今年以《深度安靜》爭取金馬獎最佳男主角榮銜，演技又有突破。（圖／金馬執委會提供）

張孝全今年以《深度安靜》入圍金馬獎最佳男主角，他和林依晨扮演一對夫妻，卻無意中被捲進她成長過程中的黑暗祕密裡，兩人都有吸睛的表現。他透露導演沈可尚往往會在喊「Action」前，提出沉澱20秒的要求，本來不太適應，後來卻發現沈可尚的用意，也被激發出精彩的表演。《深度安靜》的金馬影展首映場，監製瞿友寧與沈可尚、張孝全等再度聚首。沈可尚在影壇工作超過20年，過去大都拍攝紀錄片，《深度安靜》是他首次執導的劇情長片，也提名了本屆金馬獎最佳新導演，片中3位要角張孝全、林依晨、金士傑則分別入圍最佳男女主角與最佳男配角獎。對於和沈可尚的合作，張孝全認為很有趣，形容彼此交流很像是「3幕劇」，他自己是屬於一進劇組就準備燃燒表演能量的人，沈可尚卻相反，到現場反而會要他先沉澱20秒。他本來常常想為什麼要等？結果就真的利用這短暫時間變安靜，後來自己感到，「張孝全」準備好了，電影中的角色卻還沒有準備好，沈可尚這點要求反倒能讓角色有些喘息的空間，確實能激發出亮眼的表現。沈可尚提到《深度安靜》聚焦在家人之間的關係，表示本來該是拍成紀錄片的題材，卻決定拍成劇情片，感到相當困難。他一直很關心家庭與人性的真實樣貌，能看到張孝全等演員都入圍金馬獎，不禁直呼：「超爽的。」第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日舉行。