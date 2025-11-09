我是廣告 請繼續往下閱讀

T1 vs KT第一場賽事BP階段

▲LOL《英雄聯盟》世界大賽今（9）日迎接冠軍賽，Faker將追求生涯第6冠，T1也要尋求3連霸，對手將會是同屬韓國的KT。（圖／LOL Esports Flickr）

T1 vs KT第一場比賽亮點

▲ 18分鐘雙方針對第三條龍爆發團戰，T1打出奇蹟團戰，Oner神開戰加上Doran繞後成功，打出0換4還拿下小龍。（圖／Youtube@LoL Esports）

▲Faker回家TP回來之後，塔莉亞翻到2個人又秀了一波，讓T1拿下亞塔坎，擴大領先。（圖／Youtube@LoL Esports）

▲英雄聯盟S15總決賽第一場T1扛住前期劣勢，完成大逆轉搶下領先。（圖／Youtube@LoL Esports）

KT vs T1總決賽直播

2025年英雄聯盟世界大賽決賽KT vs T1今（9）日下午火熱開打，第一場比賽T1扛住前期3千塊的經濟劣勢，中期連贏好幾波團戰，打亂對手速龍戰術節奏，成功逆轉比賽，T1上路Doran更化身新神王，好幾波抓到對手AD艾希，T1全隊表現都十分亮眼，Faker更是狀態絕佳，讓T1在決賽1:0領先KT。因為KT在賽前擲硬幣獲勝，選擇了藍方，KT開場直接Ban掉Keria的巴德、妮可，以及強勢AD尤娜拉，T1在紅方則是3Ban中路角色，阿祈爾、奧利安娜、牙凝。KT首搶了強勢打野悟空，T1則是讓Faker拿出100%勝率的塔莉亞，在幫Gumayusi搶下招牌角色法洛士，KT隨後又搶下上路藍寶、中路雷茲，T1第三選擇補上打野趙信。第二階段KT持續封鎖輔助角色，亞歷斯塔、睿娜妲，直接形成4Ban輔助，T1已經選好了AD，因此開始封鎖射手，將伊澤瑞爾、希維爾Ban掉。隨後T1在輔助讓Keria拿了波比，KT下路線則拿到艾希+布郎母組合，最後T1尾選上路「狼母」安比薩。進入遊戲後，KT多人在3分鐘集結入侵T1野區，成功讓中路雷茲擊殺Oner，Bdd帶著雙Buff與Faker對線。上路隨後爆發激戰，雙方閃現互換，T1開局略顯不利。到了5分鐘，KT的AD艾希Deokdam差點單殺Gumayusi，但反被Keria追擊換成1換1。Cuzz反應迅速，趁Gumayusi傳送回線時再度擊殺他，7分鐘時KT已經建立約1千經濟領先。 接著，KT順勢拿下第一條小龍與3隻虛空幼蟲，打野Cuzz持續掌控前期節奏。10分鐘時，Keria上路支援，但Doran關鍵大招落空，KT多位成員隨即趕到，T1再度送出兩顆人頭。比賽進行到11分鐘，KT經濟優勢擴大至2千元。15分鐘Doran傳送上路遭到4夾，KT拿到人頭之後，又搶下首塔，T1的Faker在下路也推掉外塔，不過KT經濟已經領先2千7。18分鐘雙方針對第三條龍爆發團戰，T1打出奇蹟團戰，Oner神開戰加上Doran繞後成功，打出0換4還拿下小龍，T1一波直接追平經濟。 20分鐘雙方針對亞塔坎再度爆發團戰，Doran關鍵大招抓到艾希，直接讓T1又打出0換2。後續雙方持續在亞塔坎拉扯，Doran雖然被擊殺，但Faker回家TP回來之後，塔莉亞翻到2個人又秀了一波，讓T1拿下亞塔坎，擴大領先。 23分鐘T1開吃第四條龍，T1又打出0換3團戰，又把小龍拿下，連贏三波團戰，經濟優勢擴大到5千。227分鐘雙方在中路上草爆發團戰，T1又打出1換3團戰勝利，Doran化身新神王斷了藍寶後路，直接完成單殺。28分鐘第五條龍團戰，T1經濟領先已經大到團戰隨意打，Oner被集火秒殺，T1其他成員依舊贏下團戰，T1順勢拿下小龍、龍魂聽牌，隨後又前往吃掉巴龍，31分鐘推掉KT下路水晶兵營，此時T1經濟領先已經高達9千。後續KT已經毫無抵抗之力，主堡就在36分鐘被T1推平，衛冕冠軍在決賽先馳得點，拿下第一場勝利。