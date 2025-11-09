50嵐是台灣手搖飲料霸主之一，其憑藉平價又高水準等優勢，深受全台飲料控們的喜愛。但50嵐在全台門市眾多，卻長年不在宜蘭、花蓮地區開設分店，讓許多在地人相當不解。近期就有民眾寫信詢問50嵐客服，沒想到收到官方正式回應「尚無開放加盟與展店計畫」，50嵐官網上亦有特別說明「宜蘭與花蓮地區暫無設立代理公司」，讓一票人崩潰直呼「等20年了！」
宜蘭為何喝不到50嵐？官方解答了、他等20年哭爆
50嵐開立多年卻沒在宜蘭設立門市，許多在地人都得趁著去外地上班或遊玩時，自己外帶好幾杯回宜蘭享用。近日就有網友突然奇想，決定直接寫信詢問50嵐官方，以「拜託擴展宜蘭花蓮門市」為題寄信請求，沒想到收到客服回應：「目前50嵐台南區、宜蘭區、花蓮區尚無開放加盟與展店計畫，期待您日後繼續鼓勵支持與愛護50嵐，謝謝」，表達就是無相關規劃，讓一票人心碎。
50嵐不在宜蘭開店原因瘋傳！官網早寫出答案
據了解，手搖飲料品牌「50嵐」於1994年成立，由創辦人馬紹維創立，在1997年正式創立第一間模範標準店，至今在全台已有超過500多間門市，就連澎湖外島也有分店。但業者遲遲不在宜蘭設店，過去在網路上甚至有都市傳說，是因50嵐老闆前女友是宜蘭人，因被女友拋棄不願再回到傷心地，但僅是謠言未證實。
過去亦有加盟主透露，主要是因原物料進出宜蘭不易，不僅路程長、成本又高，品質不易控管，所以才沒在宜蘭、花蓮設立門市。事實上，50嵐官網就有明確說明，50嵐設有各區代理公司，分別由各區代理負責管理經營，表示「台灣目前於台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區營運由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立。」
值得一提的是，雖然「台南區」也在客服回應名單中，但50嵐其實是從台南起家，而台南區營運則是由50嵐總部管理，目前尚無開放加盟代理，故客服才回應「50嵐台南區尚無開放加盟」，台南當地目前確實有10多間門市，並不是喝不到喔。
