宜蘭為何喝不到50嵐？官方解答了、他等20年哭爆

沒想到收到客服回應：「目前50嵐台南區、宜蘭區、花蓮區尚無開放加盟與展店計畫，期待您日後繼續鼓勵支持與愛護50嵐，謝謝」，表達就是無相關規劃，讓一票人心碎。

▲50嵐目前尚未在宜蘭開立分店，在地人只能趁到外地出差、旅遊購買。（圖／記者陳雅雲攝）

50嵐不在宜蘭開店原因瘋傳！官網早寫出答案

50嵐官網就有明確說明，50嵐設有各區代理公司，分別由各區代理負責管理經營，表示「台灣目前於台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區營運由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立。」