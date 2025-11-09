我是廣告 請繼續往下閱讀

日本東北外海當地時間今（9）日下午5點3分，發生規模6.7強震，震源深度僅10公里，岩手縣、宮城縣部分地區最大震度4。日本氣象廳稍早也發布海嘯警報，提醒岩手縣民眾注意1公尺高海嘯。根據NHK報導，日本氣象廳已發布海嘯警報。海嘯警報生效區域包括岩手縣預計浪高1公尺。已發布海嘯預警地區的人員應遠離海岸和河口。海嘯可能來襲多次，且高度可能突然增加。日本氣象廳提醒，海嘯威力巨大，可捲走人員和物品。停止在海岸或海域作業，並遠離海岸和河口。請勿前往查看情況。日本氣象廳指出，預計岩手縣宮古港、大船渡港、釜石港、久慈港海嘯可達1公尺，海嘯到達時間約在當地時間傍晚17時30分。根據日本氣象廳資料顯示，岩手縣盛岡市最大震度來到4級、宮城縣部分地區最大震度同樣是4級，青森、秋田、山形等地也都來到3級。值得注意的是，這是三陸沖今日發生的第七起地震，且前六起規模也都不小，最大的一起發生在早上6點15分，規模達5.8。