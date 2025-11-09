我是廣告 請繼續往下閱讀

在中國成都東安湖體育公園體育館登場的2025《英雄聯盟》世界冠軍賽（Worlds 2025）決賽首戰中，韓國傳奇戰隊T1在不利局勢下上演精彩逆轉，以強勢團戰與Faker的神級指揮擊敗KT Rolster，率先取得系列賽首勝，距離隊史第五座世界冠軍再近一步。T1五人首局打得很放鬆，賽後語音中，也能聽到Oner收尾階段搶走Gumayusi的人頭，讓人會心一笑。首局KT擔任藍方，選出「藍寶、悟空、雷茲、艾希、布朗姆」的組合；T1則以「安比薩、趙信、塔莉雅、法洛士、波比」迎戰。開局KT主導比賽節奏，打野與中路控制野區，下路方面，Deokdam的艾希壓制Gumayusi的法洛士，迫使其交出閃現。KT隨即傳送支援成功擊殺下路雙人組並收下首條小龍，上路由Doran配合Peter再度打出擊殺，氣勢如虹。然而T1並未就此崩盤。第18分鐘，Keria的波比完美封鎖Rumble路線，搭配Faker的塔莉雅翻到對手關鍵C位，率隊打出收割，一波4換0直接逆轉戰局，重奪經濟優勢。中期戰局由T1完全掌控。Faker持續調度隊友、運用技能連動創造破口，並在亞塔坎團戰中再度獲勝。關鍵時刻，Keria閃現開戰秒殺Cuzz的悟空，T1趁勢拿下Baron Buff。到35分鐘，T1經濟領先突破一萬，推進高地時再度贏下團戰，穩穩鎖定首局勝利。在最後時刻Gumayusi驅趕藍寶，追至殘寫，其他隊友在拆水晶，但是Oner過去搶人頭，賽後語音出來後，也能聽到Gumayusi無奈喊：「為什麼搶～！」Faker：「我開大招上去！」Doran：「我找機會……開起來了開起來了，Ashe沒閃現！」Keria：「Ryze沒閃！」Oner：「OK，可以殺！」Doran：「Ashe死了！」Gumayusi：「後面後面！」Faker：「看上面看上面，上面很好！」Oner：「我來抓猴子！」Faker：「猴子沒閃！」Oner：「OK OK！」Faker：「上面很好、上面贏了！」Keria：「哥你還好嗎？」Doran（笑）：「當然呀～」Keria：「真的還好欸（笑）」Doran：「結束吧結束吧！」Faker、Keria：「Nice！」Gumayusi：「Rumble殘血！Rumble在這裡！」Faker：「他有閃現嗎？我有閃現！」Keria：「那就上吧！」Gumayusi：「殺Rumble吧！」Oner：「我的人頭～！」Gumayusi：「為什麼搶～！」