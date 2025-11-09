36歲中國男星汪蘇瀧出道以來發行過多首經典歌曲，代表作有〈萬有引力〉、〈一笑傾城〉、〈年輪〉等，還多次獲得「最佳唱作人」等獎項。而高人氣的他也長期深受私生飯騷擾，今（9）日凌晨工作室忍無可忍，於微博發出一段被車子高速逼近狂拍的驚恐影片，並在文中指責私生飯的誇張騷擾行為，強硬表示將追究法律責任，並宣布即日起不再接收任何信件。
汪蘇瀧工作室在今日發出一段被私生飯車子逼近的影片，影片中旁邊一台白色車子在高架橋上不斷加速逼近汪蘇瀧等人的車，幾乎快要貼上去，車上還有一名私生飯拿出手機狂拍，行為非常的危險。工作室在貼文中表示近期出現大量私生行為，像是「在演出後台及地庫長期蹲守、進入酒店健身房偷拍、推搡沖撞工作人員、追車別車等」，都嚴重侵犯藝人隱私、危及公共安全。
工作室透露已保留證據 宣布將不再接受任何信件
他們也透露對這種過激與違法行為，團隊都會完整保留相關音頻證據，「若此類事件再次發生，我們將立即取證並公開相關錄像，並依法追究相關責任」，態度非常強硬，警告私生飯若再不收斂，恐將公開騷擾畫面。
工作室也表示汪蘇瀧無論在專輯或演唱會，都努力想做到最好，公司也持續提供豐富內容，接著宣布重大決定，「即日起，藝人及工作人員將不再於任何場合接收信件」。最後，他們也向歌迷喊話：「見面很美好，但更美好的是先學會愛自己。願大家將熱情與美好留給音樂與舞台，共同維護良好的線下秩序」。
汪蘇瀧遭追車畫面曝光 粉絲怒喊：直接告
許多粉絲看到私生飯誇張的逼車行徑，也都嚇壞直呼「保護好汪蘇瀧，早該硬氣一點，抵制私生飯」、「不能報警直接告嗎？給他們留什麼情面」、「保護好我家孩子，你們也要注意安全」、「溫柔和寬容是留給懂得尊重的朋友，在非正常心態人的眼裡是沒有正確邊界感概念的」等。
資料來源：汪蘇瀧Studio微博
📌看更多汪蘇瀧相關新聞
我是廣告 請繼續往下閱讀
他們也透露對這種過激與違法行為，團隊都會完整保留相關音頻證據，「若此類事件再次發生，我們將立即取證並公開相關錄像，並依法追究相關責任」，態度非常強硬，警告私生飯若再不收斂，恐將公開騷擾畫面。
工作室也表示汪蘇瀧無論在專輯或演唱會，都努力想做到最好，公司也持續提供豐富內容，接著宣布重大決定，「即日起，藝人及工作人員將不再於任何場合接收信件」。最後，他們也向歌迷喊話：「見面很美好，但更美好的是先學會愛自己。願大家將熱情與美好留給音樂與舞台，共同維護良好的線下秩序」。
汪蘇瀧遭追車畫面曝光 粉絲怒喊：直接告
許多粉絲看到私生飯誇張的逼車行徑，也都嚇壞直呼「保護好汪蘇瀧，早該硬氣一點，抵制私生飯」、「不能報警直接告嗎？給他們留什麼情面」、「保護好我家孩子，你們也要注意安全」、「溫柔和寬容是留給懂得尊重的朋友，在非正常心態人的眼裡是沒有正確邊界感概念的」等。
資料來源：汪蘇瀧Studio微博
📌看更多汪蘇瀧相關新聞
汪蘇瀧為《年輪》槓張碧晨！1原因他收回版權 雙方粉絲再掀戰火