一艘蒙古籍貨輪「ROMANTIC」（R輪），近日在台灣周邊海域長期滯留，並沿西岸北上，由於其特殊背景和航線，引起軍事粉專警示「海纜區戒備」，引發民眾對海底電纜安全的憂慮！對此，海巡署發布新聞稿，證實已全程嚴密監控該輪動態，確認該輪已航出我國鄰接區外，持續向外海航離。軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，「這艘蒙古籍貨輪 ROMANTIC，疑似已完成補給，現在沿台灣西岸北上，已到苗栗外海，海纜區戒備!!」甚至已經在台灣西岸，潛伏超過一個月以上，引發討論。就怕是敵軍要來割電纜，海巡署高度戒備。對此海巡署表示，「蒙古籍R輪航經我國周邊海域時，海巡署均全程監控該輪動態，8號晚間20：41時，R輪已航出我國鄰接區外，並持續向外航離。另外，外國權宜輪是否以無害通過方式，航經我國海域，海巡署均與友軍運用聯合情監偵手段嚴密監控，如發現異常或接獲主管機關通報，立即調派線上艦艇前往查處，確保我國海域安全。權宜輪是指船東為了降低經營成本和規避本國嚴格的船員聘用、稅收與安全監管等法規，而將船隻登記在法規寬鬆、稅費低的國家，使得船隻在技術上屬於登記國，但實際控制與經營，可能與該國毫無關聯，漁船、貨輪等各種民用船隻都可能有此情況。