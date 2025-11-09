我是廣告 請繼續往下閱讀

傳有人將賓士車改裝後，報關時鑽取漏洞，報成2500萬的BRABUS，且順利通關，讓BRABUS台灣總代理不滿投訴。對此，關務署基隆關表示，海關法定職責在於查核進口貨物申報內容與實到貨物是否相符，並據以核定稅捐。至於進口人私法上權利爭議，則非海關行政審認範疇。關務署基隆關說明，本案所涉進口車輛，海關於受理報關時，業依進口人書面申報及來貨實際車況進行查驗。因該車輛申報內容尚待進一步釐清，為兼顧時效與進口人權益，爰依據關稅法第18條第2項規定，於進口人繳納相當金額保證金後，先行驗放，由海關事後繼續審核。關務署基隆關進一步說明，車輛品牌與規格，攸關貨品價值與稅額核定。為求慎重，並使核定有所依據，該關針對本案已循管道發函駐外單位協助查證，以釐清貨物客觀事實，並獲回復，本案進口車輛確由BRABUS改裝出廠。該關強調海關所有查證程序，均依法進行，以確保申報內容屬實，並正確核課關稅。關務署基隆關呼籲，進口人報運貨物，應誠實申報品名、規格、價值等資訊，海關依法行政，嚴實查核通關案件，以維護國家稅收及貿易秩序。