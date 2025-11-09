我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱議瑩這次換上「接棒拚！高雄贏！」的新看板，象徵她與陳其邁近三十年的情誼與默契，也代表延續高雄進步價值、共同為城市打拚的決心。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩今（9）日在多位長期與高雄市長陳其邁共事的助理、幕僚與後援會代表力挺下選在新懸掛的戶外看板前舉行記者會，並認為邱議瑩「最能延續市長陳其邁的精神與治理風格」將全力支持她投入民進黨高雄市長初選。邱議瑩也宣布，將於明日前往中央黨部正式登記參選。她強調，『接棒拚！高雄贏！』的新看板，就是要延續民主榮光，為高雄繼續努力。」邱議瑩表示，這次換上「接棒拚！高雄贏！」的新看板，象徵她與陳其邁近三十年的情誼與默契，也代表延續高雄進步價值、共同為城市打拚的決心。她表示，這次記者會特別選在「美麗島雜誌」舊址舉行。是因為1979年她的父親曾在此參與美麗島事件，這段歷史深刻影響了她的人生，也改變了台灣的命運。她說：「這裡是台灣民主的重要發源地之一，我選擇在這裡掛上第一面看板，是為了提醒自己，永遠記得民主前輩為自由奮鬥的精神。今天換上『接棒拚！高雄贏！』的新看板，就是要延續這份民主榮光，為高雄繼續努力。」曾任陳其邁助理的市議員鄭孟洳表示，自己曾在2017年與市長補選期間，分別在手斷與腳傷的情況下仍陪同陳其邁跑行程，「他是我唯一一個讓我斷手斷腳都要挺的市長」。她笑稱，雖然不希望在輔選邱議瑩時再「受傷」，但仍會義無反顧全力支持。市議員林志誠則以幽默方式回憶陳其邁與邱議瑩的「親民一面」，提到陳其邁市長動土前與幕僚分享眼睛雷射手術的趣事，以及邱議瑩在彌陀海岸關心步道照明的貼心舉動。他指出：「無論是陳其邁市長或邱議瑩委員，私下都一樣親切細心，真正關懷市民生活。」前青年局長張以理回憶，2018年選戰期間，陳其邁在掃街途中注意到青年在文化中心練舞的需求，當場指示團隊協助找場地。後歷經補選上任後，時過兩年，他仍記掛此事，半夜打電話督促落實。「這種執著與行動力，我在邱議瑩身上也看見。」張以理強調，邱議瑩推動《再生醫療法》十年如一日，展現改革決心與毅力，「這樣的候選人，最有能力帶領高雄持續轉型。」前隨行秘書張耀中也分享與陳其邁七年共事的經驗。他表示，邱議瑩與陳其邁一樣，總是在第一時間奔赴災區。颱風期間曾有一回陳其邁要前往美濃勘災，邱議瑩早一步抵達現場，並指揮團隊避開積水路段前進，展現強烈的責任感與行動力。他說：「若高雄能由邱委員接棒，一定會更加幸福。」前鎮區明孝里里長林浤澤因曾任江肇國議員助理，則以「其邁的徒孫」自稱，回憶陳其邁在颱風來臨前特別指示關懷外籍漁工安置，展現高度同理與專業。他說：「邱議瑩委員同樣堅持對的事，不怕壓力、勇於承擔。她不只會做事，更懂得做人，是能真正苦民所苦的領導者。」邱議瑩也宣布，「明天是初選登記的第一天，我會率先完成登記，正式啟動參選。」邱議瑩說，接下來將與黨內夥伴、基層里長及高雄市民一起努力，「讓高雄更好，讓高雄贏！」