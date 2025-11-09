我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年英雄聯盟世界大賽決賽KT全隊狀態極佳，以2:1搶下聽牌優勢。（圖／LOL Esports Flickr）

T1 vs KT第三場賽事BP階段

T1 vs KT第三場比賽亮點

▲11分鐘，T1嘗試控下第二條龍，不過KT不打算直接讓，雙方直接集結爆發團戰，Bdd復活之後又傳送回來支援，讓團戰形勢大幅逆轉。（圖／Youtube@LoL Esports）

▲33分鐘雙方在T1藍區爆發團戰，一片混戰當中，雙方3換3的極限團戰，而Gumayusi在團戰中出現閃現卡牆失誤。（圖／Youtube@LoL Esports）

KT vs T1總決賽直播

2025年英雄聯盟世界大賽決賽KT vs T1第三場比賽，T1選出了野核維爾戈陣容，卻讓KT的蒙多變成戰神，且在33分鐘關鍵團戰，T1在追擊KT時，AD尤娜拉Gumayusi閃現撞牆，導致後續輸出斷檔，葬送了最後逆轉機會，第二場比賽落敗之後，T1獲得選邊權並到藍方，持續Ban掉犽凝，隨後2Ban打野特朗德、潘森；DK到紅方之後，必須扛阿祈爾、奧莉安娜兩隻角色的Ban位，然後持續封鎖Keria的巴德。隨後T1在首選搶下了尤娜拉，KT則選出亞歷斯塔以及蒙多醫生，T1二、三選補上輔助銳空、雷尼克頓，而KT第三選擇拿下AD庫奇。第二階段，T1將Bdd的柔伊、蛇女卡莎碧雅放上Ban位，KT則將加里歐、莉莉亞進行封鎖。隨後T1中路選擇維克特、打野Oner使用維爾戈要打野核；KT則拿出上路卡桑蒂扛壓、中路星朵拉。第三場遊戲開局之後，5分鐘T1拿下第一條小龍，KT集結後續趕到開戰，最終追擊成功，KT庫奇拿到Faker首殺，雙方互有收穫。7分鐘Doran進入下入二塔區域斷兵，但Cuzz趕到之後，Doran只能多拖一點時間送塔，還是被拿下擊殺。11分鐘，T1嘗試控下第二條龍，不過KT不打算直接讓，雙方直接集結爆發團戰，Bdd復活之後又傳送回來支援，最終雙方打出3換3團戰，小龍卻被KT搶下，而且KT的打野蒙多已經打出3/0/0的亮眼戰績。15分鐘T1在上半河道抓到機會，強開擊殺KT下路雙人組，順勢吃下諭示者，T1將經濟領先擴大到1千5百元，Oner的維爾戈也變成3/1/2的戰績，成為T1全隊希望。17分鐘KT速吃第三條小龍，T1輔助Keria用啟封法書將召喚師技能換成重擊，嘗試搶下小龍，卻失敗還送出了人頭。隨後Doran也在下路被KT的4人包夾擊殺。23分鐘雙方針對第4條小龍展開團戰，T1拿下了小龍，但團戰陣型遭到隔開，最終KT打出0換3贏下團戰，回頭順勢拿下亞塔坎，雙方經濟回到持平狀態。26分鐘KT嘗試開巴龍，T1被引誘到，上路Doran、AD Gumayusi送出擊殺，KT回頭續吃巴龍，Oner、Keria進場嘗試爭奪，也被KT盯死死，又送出兩顆頭，此時KT已經逆轉戰局，經濟領先已經高達5千元。33分鐘雙方在T1藍區爆發團戰，一片混戰當中，T1打出3換3的極限團戰，而Gumayusi在團戰中出現閃現卡牆失誤，最終T1還是打不倒蒙多醫生，此時Cuzz戰績已經是7/0/8戰神，後續KT就收下了生化龍魂。35分鐘KT吃巴龍給T1壓力，最終KT打出0換5團戰，在36分鐘推平T1主堡，KT 2:1 T1搶下聽牌局。