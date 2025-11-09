我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主辦單位創意實踐家陳馨怡總監(中)與南山人壽尹崇堯董事長(左二)一起為選手鳴槍。（圖／主辦單位提供）

▲創意實踐家陳馨怡總監(中)代表捐贈長明賞50萬元支票。（圖／主辦單位提供）

▲由創意實踐家主辦，南山人壽冠名贊助的「南山人壽台北城市創意路跑」，今（9）日結合公益盛大登場，逾萬名跑者迎著晨曦邁步跑。（圖／主辦單位提供）

由創意實踐家主辦，南山人壽冠名贊助的「南山人壽台北城市創意路跑」，今（9）日結合公益盛大開跑，逾萬名跑者迎著清晨曙光，以腳步為台北帶來健康、活力與溫度，展現城市充滿創意的生命力。活動同時展現跑步結合公益力量，由主辦與冠名單位聯手捐贈新台幣50萬元予「長明賞」，用於支持及鼓勵台灣長跑選手持續訓練及國際競賽發展，期望用行動讓更多選手能在世界舞台上發光發熱。本次賽事挑戰組（12.5公里）競爭激烈，男子組前三名皆由來自肯亞選手包辦，其中完賽，穩定節奏強勢奪冠。女好組由同樣來自肯亞的率先衝線奪冠。台灣選手張芷瑄以成績拿下女子組第二名，表現亮眼。本場賽事不僅是競賽，更是一場全民城市運動節慶，南山人壽各地業務單位參與踴，不少是攜家帶眷一起上場，以行動實踐健康生活、家庭陪伴與運動風氣，形成溫暖且富生命力的賽道景象。主辦單位表示，路跑不只是比誰跑得快，而是和城市、和自己、和生活的一段對話。當大家願意在天還沒亮時站上起跑線，就已經為自己的健康與人生選擇了『向前一步』。南山人壽董事長尹崇堯親臨現場致詞，南山人壽長期致力推動全民健康、運動生活與公益行動，並以企業永續精神陪伴民眾，希望成為永醫健康的領航者，陪著大家一起，讓生活過得更美好。隨著第一縷晨光落在凱道、跑者們陸續平安踏過終點，城市的呼吸也再次被喚醒。這場路跑不只是一段賽道，更是一份彼此陪伴一起為生活、為健康、為更好的自己，再向前一步。