▲妮妮因身體不適住院，好在已無大礙。（圖／翻攝自臉書＠Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）

網紅「那對夫妻」Nico品筠、Kim京燁今（9）日在臉書粉絲專頁驚爆女兒妮妮前幾天身體不適，本以為只是普通感冒，結果某天半夜突然胸痛、喘不過氣，送急診後立刻被留院觀察，經過檢查，醫師說是「縱膈腔氣腫」，再晚一點送醫可能就會變成氣胸，還建議住加護病房，把他們嚇得腿都軟了，好在後來妮妮已經康復，夫妻倆也提醒大家，孩子若咳嗽太大力，或是說胸痛，一定要儘早就醫。「那對夫妻」Nico在臉書粉絲專頁發文，開頭就放哭臉貼圖，「妮妮那天差點被送進加護病房！」把粉絲都嚇了一跳，她表示妮妮本來只是普通感冒症狀，隔天在學校突然發燒，到了家裡附近診所看醫生，篩了流感、新冠都是陰性，沒想到當天半夜，妮妮突然胸痛、喘不過氣。當媽媽的直覺告訴她不對勁，立刻將妮妮送急診，結果醫生說是「縱膈腔氣腫」，馬上要住院觀察，Nico也解釋，「簡單來說就是感冒引起的，然後因為咳嗽方式不正確或其他因素，導致肺裡的空氣滲進心臟和氣管中間的縱膈腔裡。如果再晚一點送來，氣體可能會繼續擴散、壓迫心臟，嚴重的話就會變成氣胸，那一刻我整個人都傻住。」醫師更建議要住加護病房，24小時觀察，但礙於加護病房家屬不能陪同，妮妮又很不舒服，讓Nico更擔心，也想陪在女兒身邊，最後在醫師的同意下，只要家屬能密切觀察妮妮的血氧和心律狀況，就不用住加護病房，Nico說，「那晚爸爸一整夜沒睡，一邊盯著機器上的血氧跟心跳，一邊守著她。」好在最後妮妮沒大礙，目前已經出院，醫師交代要多休息幾天，不要劇烈運動，Nico更吐露，妮妮住院時看到守在她身邊，累到睡著的爸爸，一輩子都忘不了，讓為人母的她感動萬分，「也想提醒所有爸媽，不要輕忽感冒和咳嗽。如果孩子咳得太用力、胸悶或說胸口痛，一定要提早就醫。早一步檢查，就能少掉很多後悔。」