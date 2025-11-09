我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林心如今日上傳一張國中時期的照片，模樣相當清新純真。（圖／翻攝自臉書 林心如）

▲林心如憑藉《還珠格格》夏紫薇角色暴紅。（圖／翻攝自微博）

48歲女星林心如近年來專心在家庭生活上，時常在社群上與粉絲互動，今（9）日她在臉書曬出一張「國中制服照」，模樣清新笑容十分甜美，留言區瞬間被灌爆，粉絲驚呼：「根本沒變吧」。從發出的照片中可以看到，林心如穿著黑色西裝制服，留著一頭黑色長直髮，笑容十分靦腆。她表示：「國中同學發了一張舊照，模樣清新純真（自己說）」，青春模樣曝光粉絲直呼：「從國中到現在都一樣美」。林心如最後表示：「身後有一張海報，但我們怎麼都想不起來，也看不清楚後面海報到底是哪位，有人認得出來嗎？」就有眼尖粉絲留言表示：「這張我國中也有貼，我確定是阿部寬！」林心如也親自回覆一句：「確定嗎」，讓粉絲笑翻表示：「原來我們國中都迷阿部寬」。林心如1976年出生，約17歲時出道拍攝廣告。1998年，她以《還珠格格》夏紫薇一角爆紅。後續主演了《美人心計》、《傾世皇妃》等多部人氣劇。她和霍建華於2016年結婚育有一女。近年來她轉戰幕後，成立「林心如工作室」，製作了《我的男孩》、《華燈初上》等口碑佳作，被封為「台灣最美製作人」。照片曝光後，粉絲瞬間湧入留言區：「怎麼國中跟現在一樣美」、「制服＋靦腆笑太可愛了」、「阿部寬真的是青春記憶」，不少粉絲也曬出自己當年的照片，表示：「我們班也有阿部寬海報超懷舊」。