▲2025年英雄聯盟世界大賽決賽 KT vs T1。（圖／LOL Esports Flickr）

T1 vs KT第四場賽事BP階段

T1 vs KT第四場比賽亮點

▲Faker冰鳥站位超刁鑽，好幾波團戰都讓KT全隊進退兩難。（圖／Youtube@LoL Esports）

▲T1贏下第四場比賽，將系列賽打成2:2平手。（圖／Youtube@LoL Esports）

KT vs T1總決賽直播

2025年英雄聯盟世界大賽決賽 KT vs T1第四場比賽，T1再度展現大心臟，選出前期強勢陣容精準控龍，更讓，再加上Gumayusi克黎思妲最後一波團戰拿下4連殺，最終T1贏下比賽追成2:2平手，讓決賽響起戰歌。T1第三場比賽落敗之後，持續選擇藍方，持續Ban掉犽凝，然後Ban掉潘森、希格斯，KT持續封鎖巴德、阿祈爾、奧莉安娜。隨後T1首搶AD 克黎思妲，KT則拿到特朗德、凱特琳，T1隨後又拿走打野夜曲、輔助睿娜妲，KT讓Bdd選出蛇女卡莎碧雅。第二階段T1將上路鄂爾、約瑞科封鎖，KT繼續2Ban中路，將赫威、加里歐通通封鎖，持續考驗Faker角色池。隨後T1再度讓Faker再拿冰鳥艾妮維雅、上路古拉格斯；KT掏出輔助貪啃奇、上路魔鬥凱薩。進入比賽之後，40秒KT入侵就讓T1打野Oner噴出閃現。5分鐘Bdd與Cuzz在中路抓到Faker，繳出兩個閃現拿下首殺，隨後轉頭吃小龍，但遭Oner神重擊搶走第一條龍。T1憑藉陣容前期強勢，又在8分鐘拿下3隻虛空幼蟲。11分鐘T1拿下第二條龍，但後續團戰KT打出0換2，隨後KT輔助Peter追太深多送T1一顆頭，但KT的AD凱特琳拿到2顆頭的經濟，成為本場比賽T1最大隱憂。15分鐘T1拿下諭示者，KT則下路5夾Doran，所幸Oner夜曲開大勸退，Faker就趁機在上路拿下首塔。16分鐘雙方針對第三條龍展開團戰，Oner搶到小龍、Doran酒桶大絕開到4個，但後續團戰仍由KT打出1換3勝出。20分鐘KT開吃亞塔坎引戰，雙方爆發5打5團戰，最終T1先擊殺KT上路魔鬥，轉頭吃掉亞塔坎，T1前期地圖物件全都控了下來。22分鐘雙方針對第四條龍爆發團戰，T1超酥麻的拉打，Faker冰鳥讓KT全隊進退兩難，且一場團戰打出8,568傷害，Oner重擊拿下了第四條龍，T1團戰更打出1換5，將經濟優勢大幅擴達到4千7百元。25分鐘T1擊殺KT上路之後開吃巴龍，KT全隊靠近被抓到機會，T1又再度打出0換4團戰，並且吃下巴龍，將經濟領先擴大到超過1萬元。28分鐘雙方在中路爆發團戰，Bdd蛇女雖然一個大招石化控場了T1三名成員，但無奈經濟差距過大，最終團戰還是被輾過去，Gumayusi的克黎思妲拿下4連殺，T1贏下第四場比賽，將系列賽打成2:2平手，打響戰歌。