在2025《英雄聯盟》世界冠軍賽（Worlds 2025）決賽中，T1在1：2落後的不利情況下展現韌性與冷靜，以穩健的運營與精準的物件掌控擊敗KT Rolster，成功拿下第4局，將系列賽追成2：2平手，讓「Silver Scrapes」再度響徹成都東安湖體育公園體育館，全場氣氛沸騰。這一把T1明星中路選手「Faker」李相赫自信選下「冰鳥」艾妮維亞，並且利用這支角色的技能組在會戰中打出破8千傷害，幫助隊伍取得勝利，並露出得意笑容。這場底賽絕境之下，T1選出「走鋼絲」的陣容，沒有太多容錯率，但他們就是能證明這種極端搶下路線權的選角，他們能夠精準把握每一次的機會。這一把Faker選出「冰鳥」價值巨大，多次在會戰中起到輸出和隔絕戰場的作用，也讓Oner能夠穩穩搶下龍魂，最終拿到水龍魂，並且擊敗KT，延續戰線。其中在一次亞塔坎的會戰中，Faker竟然使用冰鳥打出超過8000的傷害，在贏下會戰後，他也露出微笑，展現出「絕境李相赫」的魅力。前選手、現為LPL主播的Cryin無奈在直播中說：「T1在懸崖邊又挺住了，太考驗選手的抗壓能力了。比賽初期由KT率先打出氣勢，在中路小規模衝突中，Cuzz的特朗德成功擊殺Faker的艾妮維亞，取得首殺。隨後KT在第一條小龍團戰中占上風，雖然逼退T1，但T1仍迅速奪下兩層龍Buff，為後期鋪路。中期T1開始展現韌性。Oner的夜曲與Faker的艾妮維亞配合默契，在視野受限情況下多次以反手開戰扭轉節奏。特別是在KT試圖下路塔下強行進攻時，T1成功預判反守為攻，並在上路取得線權優勢，逐漸奪回比賽主導權。18分鐘時，KT在龍坑展開強勢進攻，一度以3比1的交換壓制T1，但Oner冷靜地以重擊搶下第三條龍，累積三層龍Buff，為後續的龍魂奠定關鍵基礎。隨後KT嘗試進攻亞塔坎（Herald），但T1憑藉Faker的冰牆與Keria的睿娜妲大招完美配合，瞬間擊殺魔鬥凱薩並奪下亞塔坎。雖然Keria被換掉，但T1成功奪取地圖主導權。比賽進入22分鐘，雙方為第四條龍展開生死戰。T1靠著完美的團隊站位與技能連動成功擊殺數名敵人，同時搶下龍魂，從此全面接管比賽。進入後期，T1的裝備與等級全面壓制。KT雖試圖主動開戰，但火力與容錯均不足。T1穩健控下Baron後組織推進，29分鐘擊破KT主堡，以2比2扳平比分。Faker的冷靜指揮、Oner的搶龍關鍵操作，以及Gumayusi持續穩定輸出成為勝利關鍵。KT雖然在中前期展現進攻火力，但後期多次決策錯誤與站位混亂導致崩盤。T1在世界賽決賽被聽牌後的戰績已經來到驚人的7勝1拜。