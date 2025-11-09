我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦勇士洋將哥倫特半場入帳全場最高的16分。（圖／富邦勇士提供）

▲洋基今年選進的狀元葉惟捷此役8分、2籃板、3助攻入帳。（圖／PLG提供）

PLG新軍洋基工程今（9）日迎來隊史首戰，在和平籃球館客場迎戰前一戰剛被獵鷹血虐36分的富邦勇士。洋基先發五人分別為狀元葉惟捷、173公分的傑克森、阿拉薩、陳昱瑞、海神前洋將庫薩斯。半場前洋基一度打出生力軍的氣勢，以1分差領先勇士。可惜下半場風雲變色，勇士在主場打出氣勢後，洋基最終以106：133不敵勇士，同時勇士也打破聯盟單場最高得分紀錄。此外，洋基開賽前的登錄名單中可見新加盟的「Q」戴維斯，最終卻未見他在場上的身影。阿拉薩開賽就連灌兩球，還賞給外籍生「學弟」莫八耶一記火鍋，助隊打出在開賽就打出4：0的優勢，不過早早在首節就領到3犯。隊史首位狀元葉惟捷也在首節就砍進職業生涯第一記三分。洋基主戰控衛傑克森在勇士推出吳永盛的box 1防守下，依然可以靠著速度傳出多次助攻美技，率隊31：33緊追勇士。第二節開局雙方依舊打得火熱，但阿拉薩在前半段再吞1犯，讓他無法繼續留在場上。第二節中段洋基一度打出一波7：0的攻勢，最多來到5分領先。然而。勇士靠著吳永盛連得5分的攻勢，瞬間將全場氣勢拉回來。半場結束洋基以60：59一分差領先勇士，跌破許多人眼鏡。半場結束，洋基由身高僅173的傑克森攻下全隊最高的14分、外帶4助攻，勇士方面則是哥倫特入帳全場最高的16分。雙方易籃再戰後依舊打得難分難捨，不過勇士靠著連3記外線、加上古德溫的暴扣在第3節前段把比分拉開至70：64。洋基在頻頻無法搶下防守籃板加上進攻當機的情況下，勇士趁勢打出一波13：0的攻勢，徹底將比分拉開至將近20分差。第三節結束勇士以98：76大勝洋基。第四節勇士火力大爆發，打出6：3的開局後洋基已無力回天。最終勇士就以133：106中止二連敗頹勢，洋基則是打了半場的好球，無緣在隊史首秀就奪下隊史首勝。